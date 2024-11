Alejandro Sanz y Candela Márquez ya no esconden su amor: así lo presumieron en redes sociales

En medio de rumores de romance, Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron captados hace unos días de lo más acaramelados, lo que confirmó su relación. Y aunque el cantante y la actriz habían preferido guardar silencio al respecto, finalmente se han animado a gritar al mundo su amor, y lo han hecho por medio de una publicación en redes sociales que no ha dejado dudas sobre lo felices y enamorados que están.

© Getty Images Alejandro Sanz tiene una nueva ilusión en el amor.

El pasado fin de semana, Alejandro usó sus historias de Instagram para compartir una foto que no pasó para nada inadvertida: una imagen en la que se veía dos manos fuertemente entrelazadas. “Así es como se agarra el amor”, escribió. Aunque no agregó ninguna etiqueta ni más detalles, era evidente en la imagen que una de las extremidades era suya, y la otra de una mujer.

Las sospechas que levantó esta imagen fueron confirmadas de inmediato, pues en su propia cuenta Candela publicó la misma imagen, así como un profundo mensaje. “No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano”, escribió la guapa actriz española, refiriéndose claramente al intérprete de Amiga Mía.

© Instagram @alejandrosanz / @candelamarquezh Con estas publicaciones, Alejandro Sanz y Candela Márquez hicieron oficial su noviazgo.

Si bien en ninguna de las publicaciones se apreciaron los rostros de los ‘tortolitos’, no fue necesario verlos para entender que se trataba de ellos. Fue indiscutible también que aquella sencilla imagen que compartieron, la cual derrochaban amor y complicidad, hizo oficial su noviazgo.

Pasean su amor por Miami

Casi al mismo tiempo que Alejandro y Candela decidieron romper el silencio sobre su relación, se han difundido nuevas fotos de ellos. El pasado 31 de octubre, los españoles fueron captados mientras disfrutaban el sol de Miami.

© Grosby Group Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron captados en Miami el pasado 31 de octubre.

© Grosby Group Candela Márquez lució guapísima con un bikini rojo.

Las imágenes, que se dieron a conocer hasta este 4 de noviembre, muestran al cantante y a la actriz pasando un buen rato en la piscina. Candela lució su espectacular figura en un diminuto bikini rojo, mientras que Sanz usó un traje de baño estampado. Una vez entraron en el agua, no dejaron de abrazarse y besarse, e incluso se les vio muy juntitos posando para una romántica selfie.

© Grosby Group La pareja se dejó ver muy feliz en la piscina, en un día soleado en Miami.

El pasado 26 de octubre, Alejandro y Candela ya habían sido fotografiados en la famosa ‘Ciudad del Sol’, y fueron precisamente esas imágenes las que terminaron por confirmar su noviazgo. En aquella ocasión también se les vio abrazados e intercambiando besos.

La exesposa de Alejandro dio su visto bueno

Antes de que se confirmara la relación de Alejandro y Candela, Jaydy Michel, exesposa del cantante, fue cuestionada al respecto y aunque se mostró algo sorprendida, no dudó en enviarle sus mejores deseos al padre de su hija. “¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada”, dijo la modelo ante las cámaras de Europa Press.

© Getty Images Jaydy Michel ha expresado su apoyo a su ex Alejandro Sanz.

“Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro”, dijo refiriéndose a Manuela, de 22 años, hija de ambos. “Cuanto más feliz esté mejor va a componer y bien va a estar mi hija”, agregó.