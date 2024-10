Las fotos que confirman el romance de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Hace poco más de una semana se encendieron las alarmas de nuevo romance para Alejandro Sanz. El cantante, quien oficialmente se encontraba soltero tras su ruptura con Rachel Valdés, fue captado junto a Candela Márquez en un juego del Inter Miami. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto, por lo que todo quedó como un mero rumor. Pero eso ha cambiado, pues el intérprete ha sido fotografiado junto a la actriz de lo más acaramelado, confirmando así las sospechas de noviazgo.

© Getty Images Alejandro Sanz tiene una nueva ilusión en el amor.

Alejandro y Candela fueron fotografiados juntos en Miami Beach el pasado 26 de octubre, aunque las imágenes fueron difundidas hasta hoy. A diferencia de su aparición en el Chase Stadium el pasado 20 de octubre, en esta ocasión el cantante y la actriz se mostraron mucho más cercanos y efusivos. Alejandro y Candela intercambiaron risas y miradas, además no dudaron en besarse y abrazarse.

© Grosby Group Alejandro y Candela fueron captados juntos en Miami Beach.

El intérprete de 55 años, quien acaba de estrenar su tema Palmeras en el Jardín, lució tranquilo y relajado mientras disfrutaba la compañía de la actriz de telenovelas con una copa de vino en la mano. Además, Alejandro lució cómodo en un atuendo informal compuesto por unos pantalones cortos en color marrón y una camiseta beige, así como una gorra a juego.

© Grosby Group Alejandro y Candela se mostraron muy cercanos y cariñosos.

© Grosby Group Alejandro y Candela derramaron miel, intercambiando risas y besos.

Por su parte, Candela lució un look fresco perfecto para la famosa ‘ciudad del sol’: unos ceñidos shorts de denim en azul claro y un top blanco sin mangas. Además, lució su característica melena rubia y rizada en todo su esplendor, ya que la llevó suelta y al natural.

La complicidad entre estas estrellas españolas fue innegable, así como el hecho de que lo que los une es algo más que una simple amistad. Tanto Alejandro como Candela han dejado ver recientemente en sus redes sociales que se encuentran en Miami, aunque sin hacer ninguna referencia a que están juntos, y mucho menos como pareja.

© Grosby Group El cantante y la actriz se fundieron en un apasionado beso.

© Grosby Group Alejandro y Candela derrocharon complicidad.

Al igual que el cantante, la actriz estaba oficialmente soltera. Anteriormente mantuvo relaciones sentimentales con conocidas figuras de la industria del entretenimiento en México, en donde se instaló a su llegada a España en 2014: Salvador Zerboni, Adrián Uribe, más recientemente y Luis ‘Potro’ Caballero.

Alejandro tiene el visto bueno de exesposa

Antes de que surgieran las fotos que comprueban el romance entre Alejandro y Candela, una expareja del cantante fue cuestionada sobre los rumores al respecto, Jaydy Michel. La modelo mexicana, exesposa de Sanz y madre de su primogénita, se mostró algo sorprendida cuando le preguntaron acerca de la relación de su ex y le expresó sus mejores deseos.

© Getty Images Jaydy Michel ha expresado su apoyo a su ex Alejandro Sanz.

“¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada”, dijo Jaydy ante las cámaras de Europa Press.

“Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro”, dijo refiriéndose a Manuela, de 22 años, hija de ambos. “Cuanto más feliz esté mejor va a componer y bien va a estar mi hija”, agregó.