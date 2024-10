Conmovida, Shakira reacciona a ‘Palmeras en el jardín’, lo nuevo de Alejandro Sanz: ‘Me mataste con esta canción’

Por todos es bien sabido que entre Shakira y Alejandro Sanz hay una amistad desde hace más de dos décadas, la cual está basada en el respeto y admiración. Incluso, uno y otro suelen apoyarse en sus lanzamientos musicales, como ha sido el caso más reciente. El intérprete de origen español lanzó su desgarradora canción de desamor Palmeras en el jardín, en la que, además de volver a sus raíces, Sanz hizo un giño a su expareja, la artista Rachel Valdés. Parece que el tema no solo ha cautivado al propio Sanz, sino que Shakira se ha identificado con la canción, pues ella, al igual que su amigo, pasó por una ruptura de la cual aún no ha sanado por completo.

A través de Instagram stories, 'Shaki' retomó una de las líneas de la canción que le llegaron hasta lo más profundo; se trata del verso: "Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero/ Cómo le hago pa' no acordarme más de ti/ En dos acentos nos dijimos mil 'te quieros'/ Y un silencio nos dijimos 'hasta aquí'". La cantante no solo se conmovió con ese parte del tema, sino que le dedicó unas palabras a su querido amigo: "Ale, solo tú puedes escribir así. Me mataste con esta canción".

Parece que la colombiana no ha podido evitar sentir un vuelco en el corazón, pues más allá de que este tema sea un claro referente a la ruptura de Sanz con su expareja, la cubana Rachel Valdes, el tema ha tocado las fibras más sensibles de 'Shaki', pues febrero es el mes en el que ella cumple años y su ex también. Curiosamente, ambos cumplen años el mismo día; el 2 de febrero, así que para la cantante su cumpleaños es, de cierta forma, un constante recordatorio de Gerard Piqué; el hombre con el que compartió al menos 10 fechas de cumpleaños cuando fueron pareja.

Seguirá sanando a través de la música

A inicios de esta semana se daba a conocer que Shakira continuaría con su proceso de sanación a través de la música. Si bien ella misma había revelado que Última sería precisamente la última canción en la que hablaría de su ruptura con Gerard Piqué, la cantante ha reconocido que aún hay mucho por explorar.

En una entrevista para la revista GQ, en su edición de México y Latinoamérica, la cantante aseguró que la música seguirá siendo su forma de sanar. "El proceso de sanación es largo. ¡Me llevaré varios álbumes!", dijo entre risas. "Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar", indicó haciendo referencia a dicho tema, el cual forma parte de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

En esa misma conversación, la barranquillera habló de su visión del amor; como ha cambiado con el paso del tiempo, así como con las adversas circunstancias que ha enfrentado. "El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro", señaló.