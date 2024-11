Heidi Klum se transforma en E.T. y reafirma su título como la reina de Halloween

Nadie supera a Heidi Klum, salvo ella misma. Cuando se trata de Halloween, nadie se toma tan en serio el disfrazarse como la modelo alemana, quien cada año deja a todos boquiabiertos con sus espectaculares atuendos dignos de una película de ciencia ficción. Este 2024 no ha sido la excepción y junto a su esposo y cómplice, Tom Kaulitz, lo ha vuelto a hacer, transformándose en uno de los personajes más memorables del cine: E.T., el extraterrestre.

© Getty Images Tom Kaulitz y Heidi Klum como anfitriones de la fiesta de Halloween más famosa de Nueva York.

Una vez más, Heidi brilló como anfitriona de una de las fiestas más emblemáticas de todo Nueva York, reafirmando su título como la reina absoluta de Halloween. Horas antes de la celebración, la modelo compartió en redes sociales los primeros vistazos de su minucioso proceso de preparación, la cual, como era de suponer, llevó un largo tiempo.

En total se necesitaron más de siete horas para que la también empresaria y su esposo se convirtieran en el mítico extraterrestre que protagoniza la exitosa película de Steven Spielberg en 1982. Heidi lleva ya más de 20 fiestas de Halloween, y en cada una ha causado sensación, por lo que en esta las expectativas eran muy altas. Sin embargo, ha logrado superarse a sí misma.

La increíble transformación de Heidi Klum en E.T. para su fiesta de Halloween 2024

Echando mano de un espectacular disfraz con ojos animatrónicos azules, maquillaje y prótesis de látex, la modelo de 51 años se transformó en una versión personalizada de E.T. Su rostro apenas alcanzaba a apreciarse en el elaborado cuello largo del personaje. Apegándose a la famosa cinta, Heidi complementó su atuendo con un dedo luminoso en su mano izquierda y una peluca rubia, además, llevó un sombrero negro con un detalle de flor, una bufanda de pelo sintético y una blusa rosa.

“Desde el momento en que comencé a imaginar mi disfraz para el 25° aniversario de #HeidiHalloween, me inspiré en una de mis películas favoritas”, contó la estrella de America's Got Talent en su Instagram al compartir un video en el que mostró el meticuloso proceso al que se sometió para su transformación.

© Getty Images Heidi Klum se convirtió en una sorprendente versión de E.T.

“Cuando tenía nueve años y vivía en Alemania, E.T. me presentó la idea de que hay vida fuera del planeta Tierra. Así que, durante el último año, todos nos pusimos a pensar cómo poner mi propio sello en un personaje tan icónico”, contó la modelo. “Sé que E.T. quería volver a casa, pero espero que, si la película se desarrolla en 2024, mi extraterrestre favorito venga a mi fiesta en su lugar”, expresó.

© Getty Images Tom y Heidi brillaron como anfitriones en su fiesta de Halloween.

En su post, Heidi agradeció el apoyo incondicional de Tom, una vez más, en esta aventura. “Gracias a mi esposo por ser el mejor y disfrazarse siempre conmigo año tras año y gracias al mejor y más talentoso equipo que tomó mi sueño más salvaje y lo convirtió en realidad. No podría hacerlo sin ustedes”, agregó, etiquetando a los miembros del equipo que hizo realidad su fantástica metamorfosis.

Le gusta vivir todo el proceso

El año pasado, Heidi se transformó en un imponente pavorreal y para completar su atuendo, recurrió a varios artistas del Cirque du Soleil, quienes formaron las plumas de la cola de su disfraz. En aquel momento, la modelo confesó que le gusta vivir cada detalle del proceso de caracterización.

“A mí, personalmente, no me gusta cuando la gente se oculta detrás de esas máscaras completas”, dijo, según recoge la agencia AP. “Prefiero cuando la gente juega con su rostro, cuando se ponen mucho maquillaje”, explicó. “Después de esta noche, estaré pensando en lo que haré el próximo año. Siempre tiene que ser diferente. Completamente diferente”, dijo entonces.