‘Marquitos’, el bebé de Marc Anthony, celebra su segundo Halloween con una increíble ‘pumpkin carving party’

Halloween, uno de los días favoritos de muchos ha llegado al fin, y el ambiente se ha tornado de lo más festivo en redes sociales. Las celebridades no han dudado en usar sus redes sociales para compartir un vistazo de sus celebraciones, así como sus fabulosos disfraces. Para ‘Marquitos’, el bebé de Marc Anthony, este es su segundo Día de Brujas, y por supuesto que lo ha pasado de maravilla, pues ha podido disfrutar con una increíble ‘pumpkin carving party’.

© Instagram @nadiaferreira 'Marquitos', el bebé de Marc Anthony, tuvo un inolvidable festejo de Halloween.

El pasado 30 de octubre, ‘Marquitos’ arrancó las celebraciones con una increíble fiesta de tallado de calabazas, organizada por su mamá. El pequeño, quien en junio celebró su primer cumpleaños, sacó a relucir toda su creatividad, pues pudo decorar algunas de estas hortalizas distintivas de la temporada.

En una de las fotos se podía ver al niño sentado frente a una mesa dispuesta colocada especialmente para hacer manualidades. Tranquilo y muy entretenido, el menor de los hijos de Marc Anthony disfrutó pintando una pequeña calabaza. Eso sí, en cada toma se procuró que no apreciara el rostro del niño, pues sus padres han sido muy cuidadosos con su privacidad.

© Instagram @nadiaferreira 'Marquitos' sacó a relucir su creatividad.

© Instagram @nadiaferreira 'Marquitos' y su mamá llevaron disfraces coordinados.

Siguiendo la tradición, el pequeño lució un original y tierno disfraz: se convirtió en la versión más adorable del famoso vaquerito Woody, de la famosa saga animada Toy Story. El atuendo de este nene estuvo coordinado con el de su madre, cuyo atuendo se inspiró en el astronauta Buzz Lightyear, otro de los personajes principales de dichas películas.

© Instagram @nadiaferreira Hubo lindos detalles en la fiesta de Halloween de 'Marquitos'.

Las imágenes mostraron no solo lo bien que la pasó ‘Marquitos’ junto a otros niños invitados, sino también todos los increíbles detalles que hicieron de la fiesta una celebración mágica para chicos y grandes: la decoración, la iluminación y la comida. Todo estuvo minuciosamente cuidado.

© Instagram @nadiaferreira Toda la fiesta tuvo lindos detalles.

El gran ausente en esta divertida celebración fue el intérprete de Vivir Mi Vida y no porque no quisiera estar con su familia, sino porque tiene algunos compromisos profesionales. Precisamente este 31 de octubre, el cantante tiene programado un concierto en Fort Worth, Texas, como parte de su gira Marc Anthony Historia Tour 2024. Sin embargo, no sería de extrañar que, en cuanto tenga oportunidad, se reencuentre con su esposa e hijo para continuar celebrando.

Un viaje inolvidable

La fiesta de Halloween de ‘Marquitos’ ocurre apenas unos días después de que disfrutara un viaje con sus padres a uno de los lugares más espectaculares del mundo: Walt Disney World. El pequeño visitó por primera vez el famoso complejo turístico ubicado en Orlando, Florida, famosos por sus parques temáticos.

© Instagram @nadiaferreira Marc Anthony y su esposa disfrutaron de un mágico momento junto a su hijo.

La corta edad de ‘Marquitos’ no fue impedimento para que disfrutara en grande de este mágico lugar, tal como lo dejaron ver las fotos publicadas por sus padres en redes sociales. Una de las postales más hermosas que compartieron fue tomada frente al icónico Castillo de la Cenicienta. Marc y su esposa se fundieron en un gran abrazo, cargando juntos a su retoño y besándolo dulcemente. Sin duda, fue un día especialmente inolvidable para los padres.