Llénate de energía positiva este Halloween y Día de Muertos con estos sencillos rituales

Octubre es un mes en el que las energías están más fuertes, por lo que hay que tener cuidado con lo que se hace y se desea en estas fechas. Este jueves, además de ser el último día del mes, se celebra la noche de brujas, en la que las que puedes aprovechar la intensidad de las energías a tu favor y hacer un ritual de limpieza o protección. Esta misma semana, en las culturas latinas, específicamente en la mexicana, también se celebra el Día de los Muertos, una fecha llena de misticismo en la que las almas de los seres ausentes visitan el mundo terrenal.

Una ofrenda para recibir a tus seres queridos

A principios de noviembre, los espíritus visitan del más allá a sus seres queridos. Se dice que los espíritus de los difuntos bajan por etapas, primero llegan los de los animalitos, los bebés que no nacieron, los niños y las personas que fallecieron en accidentes. Posteriormente llegan los adultos. Para todos aquellos que se adelantaron en el camino al más allá, se coloca una ofrenda con sus bebidas y platillos favoritos para recibirlos con mucho cariño, además, este altar se decora con sus fotos, fruta, dulces, colorido papel picado, flor de cempasúchil y velas que iluminan el camino de las almas.

Ten cuidado con las fotos

Debes recordar que la ofrenda es para las personas que ya no se encuentran físicamente entre nosotros, por lo que si vas a poner alguna foto en ella, como es tradición, procura que sean retratos de los difuntos, sin estar acompañados de otras personas que aún están vivas. Esto porque estarías afectando espiritualmente a quienes no necesitan ser parte del ritual. De igual forma, se recomienda no comerse los elementos de la ofrenda.

Las calabazas

Es muy divertido decorar calabazas en estas fechas, pero más allá de una tradición otoñal, en realidad sirve para proteger tu casa del mal o de la energía de la noche de brujas. Por ello es que se les coloca una vela, para mantener encendida la luz que ahuyenta a los malos espíritus.

Purifica la energía de tu casa

Para ello necesitarás un poco de canela en polvo y sal, la cual mezclarás y esparcirás por las esquinas interiores de tu hogar. Itzel García, practicante de magia Wiccana y tarotista, nos recomienda prender un sahumerio de romero o laurel para limpiar tu espacio. Ayúdate de una vela blanca intencionada para proteger tu casa. Recuerda que siempre que enciendas una vela sea con fósforos de madera y no de plástico o gas. Tampoco debes apagarla, mucho menos soplando, así que deja que se consuma sola.

Baños para limpiar tu energía

Esta fecha también es ideal para dejar ir las energías negativas. Para ello se recomienda hervir plantas como romero, árnica o ruda; para después darte un baño mientras intencionas la infusión y visualizas lo que quieres que se vaya de tu ser.

Atrae lo positivo y aleja lo negativo

En un papel blanco con las esquinas redondeadas, escribirás aquello que ya no deseas, mientras que en otro escribirás lo que deseas que llegue a tu vida. El papel de lo negativo lo doblas tres veces hacia afuera, mientras que el positivo hacia adentro. Colocas en un cuenco el papel de lo positivo debajo de una manzana roja partida horizontalmente por la mitad, dejando un espacio en el centro en donde pondrás una vela blanca en la que hayas escrito tu nombre de arriba hacia abajo.

Luego de encender la vela con cerillos de madera, quemas el papel de las cosas negativas y sopla las cenizas fuera de tu casa. La vela se tendrá que consumir sola y por completo antes de recoger la manzana. En medio de las dos mitades pon el papel de lo positivo junto a los restos de la velay entiérrala. Puede ser en tu jardín o una maceta, pero debe estar cerca de ti y de tu energía.

Protección nocturna

Antes de irte a dormir, puedes colocar en tu mesa de noche un vaso con agua con sal. Al agregar los granos, mueve con una cuchara de madera en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras la intencionas para que absorba la negatividad y malas energías que haya alrededor. A la mañana siguiente, puedes deshacerte del líquido tirándolo en el escusado imaginando que con ello se va toda la negatividad.

No olvides decir "Así sea. Hecho está" cada vez que concluyas un ritual de este tipo, así como agradecer por la protección recibida.