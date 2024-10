Como nunca, Mía Rubín habla de la profesión de su novio, el torero Tarik Othon

Hace unos días, Mía Rubín se convirtió en el principal apoyo de su novio, Tarik Othon, en su toma de alternativa, un evento en el que se despidió de su etapa de novillero y anunció su debut como rejoneador. Orgullosa de este nuevo paso profesional de su galán, la cantante habló cómo nunca de cómo lo apoya y cómo ha ido conociendo de la tauromaquia a través de él, pues reconoció que antes de conocerlo no tenía conocimiento en el área. Con 19 años de edad, Mía experimenta los nervios propios de una novia de torero, una situación que confesó, enfrenta rezando.

© IG @miarubinlega La joven cantante admitió que antes de conocer a Tarik no estaba familiarizada con la tauromaquia.

La pasión de su galán

Después del entrañable posado que protagonizaron para ¡HOLA!, en agosto pasado, la pareja concedió una entrevista conjunta a Ventaneando, en la que Mía se sinceró sobre la profesión de su novio: "Es algo que yo desconocía completamente antes de conocerlo a él y ha sido muy bonito conocer a través de él y de su pasión", confesó la joven cantante.

Por su parte, el torero reconoció que el apoyo de Mía es fundamental en su éxito profesional: "Como novia no hay palabras para describirla, es una novia que da un soporte, una tranquilidad y una paz enorme". Sobre su nueva etapa como torero, dijo: "El primero de noviembre se cierra un ciclo muy bonito de mi vida que es la etapa novilleril, que llevo un par de años".

© IG @andrealegarreta Mía Rubín reconoció que su novio entrena más de 12 horas en el rancho donde viven sus caballos.

Un amor Con 19 años los dos, Mía y Tarik son una pareja que han priorizado en esta etapa su evolución profesional, una situación que ambos disfrutan al máximo: "Estamos empezando nuestras carreras los dos y estamos en etapas muy similares, por otro lado, para mí es muy fácil acompañarla en todos los eventos que tenga, porque soy su fan número uno", reveló el torero en entrevista con el programa Hoy.

Mía también habló sobre el gran cariño que le tienen a Tarik sus papás, quienes ya lo ven como un miembro de la familia: "Los suegros lo aman, tenemos una suerte de que nuestras familias se llevan muy bien. Ellos fueron el motivo de nuestra unión, en un principio, él (Tarik) siempre fue muy claro y directo con sus intenciones, eso fue algo que me pareció de mucho valor", reconoció la cantante.

Video relacionado

© IG @tarik_othon_oficial A pesar de confiar en el profesionalismo de su novio, Mía reconoció que en las corridas se pone muy nerviosa.

Los nervios de la novia de un torero

Hace un par de semanas, Mía Rubín acudió como invitada al programa de radio La Caminera, en la que reconoció que, a pesar de saber que su novio sabe lo que hace en el ruedo, no puede evitar sentir nervios: "Sí, siempre traigo mi rosario", aseguró y continuó diciendo: "Dentro de todo me siento tranquila, porque él está 12 horas en el rancho todos los días, no había conocido a alguien con esa disciplina, me hace mucho admirarlo".

Por último, Mía reconoció que, a pesar de disfrutar al máximo de ver a su novio en acción, es una actividad que disfruta en privado: "Es un tema bastante controversial, pero al final es mi novio y lo apoyo muchísimo, en todo lo que haga, para mí siempre va a ser increíble poder verlo y ver su arte y ver cómo lo disfruta y verlo emocionado, la verdad a mí sí me gusta mucho ir a verlo", finalizó.