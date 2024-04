Los tips de Mía Rubín para mantener una exitosa relación a distancia

A casi un año de haber hecho público su romance con Tarik Othón, Mía Rubín contó por primera vez cómo fue el flechazo con el torero con quien sostiene una relación a distancia. A través de Tik Tok, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubún, realizó un story time de cómo fue que conoció a su novio, además compartió tips para todas aquella parejas que viven en diferentes ciudades: “Creo que la distancia también ha fortalecido la relación, porque nos ha enseñado a que podemos vivir sin estar todo el tiempo juntos”, confesó la cantante.

Los consejos de Mía

Más sincera que nunca, compartió algunas recomendaciones que han hecho que su relación sea un éxito, a pesar de la distancia: “Mi mayor consejo es que esto sea un ejercicio para que ustedes puedan vivir sin su pareja, porque también se pude crear una codependencia emocional fuerte, la relación a distancia me ha ayudado a eso, a que no siempre tengo que estar con él”, dijo. Aunque no se ven diario, están en comunicación todo el tiempo: “Otro tip que les puedo dar es que estén platicando constantemente, yo habló con él todos los días”.

Debido a que el torero vive en Querétaro y ella en la Ciudad de México hacen todo lo posible por verse seguido, a pesar de sus apretadas agendas: “Fue muy especial conectar con él, pero a la vez difícil, él estaba a tres horas y media de distancia, sé que no es mucho, porque nos vemos casi todos los fines, pero de todos modos es complicado. Él tiene una vida muy ocupada y yo también. Para mí era importante tener una relación con alguien que entendiera que no puedo estar todo el tiempo y él es exactamente igual, por eso conectamos, nos hemos vuelto muy unidos y nuestra relación ha funcionado tan bien”.

¿Cómo se conocieron?

Mía contó que fue gracias a su papá que conoció a Tarik: “Los papás de mi novio son súper amigos de mi papá, pero nunca nos habíamos cruzado, porque ellos vivan en Querétaro y nosotros somos de la Ciudad de México”, recordó. La cantante contó que Erik Rubín fue el gran cómplice de Cupido: “Fue el cumpleaños de mi papá y los invitó a la fiesta. Era la primera vez que lo conocía, la verdad, dije: ‘Está guapo’. Se abrió la pista de baile, yo comencé a bailar y mi papá me decía: ‘Ándale ve a hablarle, se ve que es muy serio, acércate a hablarle’ y le dije: ‘Ven, acércate’. Ya después me lo confesó, él no baila, pero vino y bailó conmigo. De ahí platicamos, horas y horas, el resto es historia”.

Para las chicas que no han tenido novio

Durante esta sincera charla, Mía dedicó unas palabras a las chicas que nunca han tenido una relación: “Yo tuve mi primer novio a los 17, casi 18. Quiero contarles mi experiencia: Yo siempre estuve enamorada del amor, pero nunca acepté estar con alguien, si no sabía que era la persona a quien realmente amaba y que veía a largo plazo”. Compartió el gran consejo que le dio su mamá, Andrea Legarreta, hace un tiempo: “Me dijo algo muy sabio: ‘Tú espérate, porque Dios te está guardando a alguien muy especial’ y tenía razón, Dios me mandó al hombre más especial e increíble del mundo, no se desesperen, el amor llega, sólo hay que ser pacientes y elegir correctamente, tengan sus expectativas altas”, reconoció.