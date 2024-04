Andrea Legarreta comparte un profundo mensaje a un mes del fallecimiento de su sobrino

Semanas atrás, Andrea Legarreta enfrentó la lamentable pérdida de su sobrino Mateo, de 14 años. Conmovida, la conductora del programa Hoy habló de este duro episodio que conmocionó a su familia, luego de que el joven tuviera un accidente en motocicleta. A un mes de ese suceso, la conductora del programa Hoy ha hecho público un profundo mensaje en memoria del adolescente, a quien este tiempo ha echado de menos. La presentadora abrió su corazón de esta manera, reiterando lo mucho que se mantiene unida a sus seres queridos a lo largo de estos días de duelo, en los que ella no ha bajado la guardia para seguir adelante.

©@andrealegarreta



Andrea Legarreta recordó a su sobrino Mateo a un mes de que este falleciera.

Andrea recuerda a su fallecido sobrino

Sensible ante esta pérdida, Andrea recurrió a sus redes sociales para expresar sus sentimientos a un mes del fallecimiento de Mateo, a quien dedicó algunas palabras para reiterar el fuerte cariño que le tiene, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. “Mateo amado, chiquito lindo. Un mes en el paraíso. Aquí en nuestro plano, es durísimo, pero increíblemente, también es hermoso. El dolor de extrañar a quien amas y las lágrimas, se entrelazan divinamente con los más dulces recuerdos. Y así, su presencia se hace eterna…”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram.

Para hacer más emotivo su mensaje, Andrea Ilustró sus palabras con un par de fotografías de Mateo en su faceta como joven motociclista, un deporte del que él era apasionado. La conductora hizo énfasis de esta manera en el amor tan grande que tiene por su fallecido familiar. “Amor infinito, amor lleno de agradecimiento por su existencia y la vida compartida. Besos y bendiciones hasta el cielo amorcito...”, dijo la también actriz. “Aquí abrazamos a tus amores por ti, hasta que llegue la hora de cada uno para reencontrarnos”, finalizó.

©@jerodiaz78_



Mateo, quien tenía 14 años, era apasionado del motociclismo.

La cercanía de Andrea con su sobrino Mateo

A lo largo de 14 años, Andrea mantuvo un fuerte lazo afectivo con su sobrino. La presentadora se sinceró sobre esta cercanía en uno de los mensajes que anteriormente compartió, al dejarse ver devastada por esta pérdida que ha cimbrado a los suyos. “Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas). Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso. ¡Tan sólo 14 años! Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo. Pero no es así…”, escribió en sus redes sociales.

©@andrealegarreta



Andrea y Mateo mantenían un fuerte lazo afectivo.

Para Andrea, este há sido un duro golpe que la ha mantenido unida a su familia. De hecho, asegura que se enteró de lo sucedido durante sus vacaciones por Asia, las cuales tuvo que suspender para consolar a su prima Valentina, mamá del joven. “Estamos pasando momentos muy duros… Organizamos unas vacaciones, mi papá, Nina, mi hija, mi sobrina, porque Mía está chambeando y, cuando llegamos a Beijín, China, pues ahí nos enteramos de Mateo, mi sobrino, y pues yo al día siguiente me regresé. Fui a Houston a acompañar a mi familia”, indicó Andrea.