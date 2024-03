Andrea Legarreta y el emotivo mensaje de despedida a su sobrino: ‘Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla’

Son días difíciles para Andrea Legarreta y su familia. El pasado 23 de marzo la presentadora del programa Hoy se enfrentó nuevamente a la partida de uno de sus seres queridos -tan solo siete meses después de que le diera el último adiós a su mamá-, tras confirmarse el fallecimiento de su sobrinoMateo, que tenía apenas 14 años. Un acontecimiento que sin duda los ha dejado con el corazón roto y con los sentimientos a flor de piel, pues aún intentan procesar que el jovencito ya no estará entre ellos. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que Andrea ha compartido en sus redes sociales, por medio del cual ha expresado su sentir ante el difícil momento que atraviesan como familia, así como su despedida para su también ahijado, a quien sin duda le tenía un gran cariño.

©GettyImages



La presentadora se encuentra de luto por la partida de su sobrino

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los recuerdos más entrañables que pudo construir al lado de Mateo, quien era sumamente allegado a su familia y que tenía un lugar muy especial en el corazón de la también actriz. Al pie de las imágenes, la intérprete escribió un mensaje en el que se despidió de su ahijado. “Mateo, mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas… Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido…”, compartió Andrea conmovida.

La presentadora continuó: “Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas). Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso. ¡Tan sólo 14 años! Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así…”, compartió desconsolada. “Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan; sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar…”, resaltó.

©@andrealegarreta



Andrea era madrina de Mateo, quien falleció a los 14 años

Andrea siguió adelante con su mensaje, ahora recordando cada una de las virtudes de Mateo, reconociendo la valentía y fortaleza con la que enfrentó cada una de las etapas de su vida. “Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo ¡el mejor guerrero! Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años, donde saliste vencedor, y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo”, agregó.

Las palabras de Andrea para Mateo

En la siguiente parte de su mensaje, la protagonista de telenovelas como Vivan los Niños se mostró esperanzada en que Mateo pudo reencontrarse con Chabelita, la madre de Andrea, así como todos aquellos seres queridos que se han adelantado. “Estoy segura mi Chabelita, que tanto te ama, está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años, con seres que te aman como los que te amamos aquí, amor y sobre todo, con Dios que te ama y te cuida”, añadió.

Finalmente, la presentadora cerró su mensaje con una conmovedora despedida. “Celebro cada instante de tu vida, amor, y amo haber sido parte de ella. Aquí tus primas, primos, tíos y tías estaremos con tus papis y hermanito, con tus abuelo, honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías. Te amo siempre, mi niño… Vuela alto… Tu Manina”, concluyó.