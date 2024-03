A un año de su separación, Andrea Legarreta descarta una reconciliación con Erik Rubín

Desde el momento en el que decidieron hacer pública su separación, hace poco más de un año, Andrea Legarreta y Erik Rubín se han encargado de dejar en claro que, a pesar del que el amor que se tienen sigue vigente, hacer un alto en su relación de pareja era lo mejor para ambos y para su familia. De hecho, ambos famosos se han mantenido unidos y siempre cercanos a pesar de las circunstancias, demostrando a todos que las separaciones no siempre tienen que ser problemáticas. Sin embargo, para Andrea el pensar en una reconciliación con Erik aún es pronto, por lo que en una reciente entrevista se encargó de dejar en claro que por el momento no ha pensando en retomar su relación de pareja con el exTimbiriche y explicó muy bien sus razones.

©GettyImages



Andrea ha dicho no estar lista para retomar su vida amorosa

¿Andrea ha pensado en una reconcilaición con Erik?

Fue durante la conferencia de prensa en la que se presentó la nueva temporada del músical Vaselina Timbiriche en la Ciudad de México, que Andrea fue cuestionada sobre su relación con Erik, una oportunidad en la que la presentadora del programa Hoy habló de su actual relación con el padre de sus hijas, abordando el tema de la reconciliación. “Si ha sucedido, mira al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja, al final cuando tú estás con alguien proyectas tu vida con esa persona y la vida nos sorprende, podría pasar (que regresemos), tal vez, pero ¿hoy está pensado eso?, no, hoy no”, expresó.

En ese mismo sentido, la también actriz destacó la forma en la que se dió su separación de Erik, pues se mostró orgullosa del equipo que han formado tras tomar está decisión. “Pero hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una expareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, puntualizó.

©@andrealegarreta



Andrea y Erik mantienen una cercana relación a pesar de su separación

¿Andrea Legarreta está lista para volver a amar?

A raíz de su separación, Andrea ha reconfigurado su vida, así como sus prioridades en este momento. A pregunta expresa sobre si se encuentra lista para volver a amar, dijo: “No estoy lista, ni siquiera para salir”, compartió la presentadora, en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Andrea reveló que incluso hay gente que le ha querido presentar a otras personas, ofertas que ha tenido que rechazar, pues dijo no estar en el momento indicado para reencontrarse con el amor. “Tengo gente que me dice: ‘Te quiero presentar a un amigo’, y ni siquiera estoy lista para eso, estoy bien viviendo mi momento, disfrutando a mi padre… Mis hijas disfrutando mucho al abuelo, no estoy en el momento ni tengo ganas… Fue una historia de muchos años en pareja y sinceramente no tengo ganas, en absoluto…”, señaló.

©@andrealegarreta



La presentadora se encuentra enfocada en su familia y sus proyectos más personales

