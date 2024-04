Por a amor a su hija Mía, Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran

A poco más de tres meses de no dejarse ver juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencontraron durante la visita que realizó el músico al programa Hoy, donde acudió en compañía de su hija Mía para hablar de su participación en el programa Juego de Voces. Emocionada por tenerlos en el foro, la presentadora les dijo: “La verdad es que son heredera y mi consagrado favoritos de este programa. Estamos muy felices de tenerlos aquí”. Por su parte, Erik refrentó el cariño que hay entre ellos y respondio con un: “Nosotros también familia”.

©@programahoy



La conductora recibió a Erik y a Mía en el foro de Hoy

Su primer proyecto juntos

Dando muestra de la gran relación que tienen como papás, Andrea y Erik se dejaron ver cómplices y muy unidos a la hora de apoyar a su primogénita: “Los herederos no tienen sentimientos, sólo piensan en ganar”, comentó divertido el ex Timbiriche haciendo referencia al grupo de Mía, al que también pertenecen Lucero Mijares, Melanie Carmona, Joss y Eduardo Capetillo Jr: “Tengo unos compañeros, no nada más amistosos, sino admirables y los quiero muchísimo”, reconoció la joven cantante.

Sinceró, Erik adelantó que en este programa lo veremos como nunca, mostrando su lado paternal: “Nos hacen aprendernos canciones que nunca habíamos escuchado, los retos están buenos, hay una parte muy emotiva, nos ponen en situaciones muy vulnerables, sacas ahí tu historial”. Por su parte, Mía resaltó el lado más positivo de esta emisión: “Estamos súper emocionados, hay de todo, risas, música, baile, lágrimas. También estamos apoyando a ciertas fundaciones a la hora de ganar, tienen de todo”.

©@erikrubinoficial



Por primera vez, padre e hija participan en un reality de talento

Papás orgullosos

Para Mía, esta es una oportunidad que no piensa desaprovechar: “Es una gran plataforma para que se nos dé visibilidad a los que vamos empezando”. Orgulloso de lo lejos que ha llegado su hija haciendo lo que más ama, Erik Rubín dijo: “Estas viendo a tus hijos realizados, haciendo algo que les apasiona, han trabajado mucho, son muy jóvenes, pero ya tienen una andanza, una preparación, Mía empezó desde muy chiquita”, dijo. El músico adelantó que, el próximo 18 de mayo, su hija abrirá el concierto de Natalia Jiménez en la Arena Ciudad de México.

©@andrealegarreta



Desde enero pasado, Andrea no publicaba fotos con Erik

La unión familiar

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió una foto de los tres: “Invitados que llenan mi alma de alegría. No se pierdan a mi heredera y consagrado favoritos de @juegodevoces”, escribió junto a la imagen con su ex pareja. En Instagram, el último encuentro que Andrea había compartido con Erik fue el pasado 30 de enero, durante el cumpleaños 53 del músico: “Nosotros… Unidos en familia, en agradecimiento y en amor, celebrando la vida. Elegimos quedarnos con lo bonito, con las bendiciones, con lo que sí somos y lo que sí tenemos”, escribió en aquella ocasión la presentadora.