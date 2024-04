Así fue el emotivo regreso de Andrea Legarreta a Hoy tras el fallecimiento de su sobrino

En medio del duelo que atraviesa por el reciente fallecimiento de su mamá, Andrea Legarreta enfrentó una nueva tragedia familiar debido al fallecimiento de su sobrino Mateo, de 14 años, quien murió a consecuencia de un accidente en motocicleta. Algo de lo que la presentadora habló conmovida, durante su regreso al programa Hoy, del cual se había ausentado por algunas semanas, debido a esta lamentable situación, por lo que a su vuelta al show no dudó en agradecer a sus compañeros por haberla cubierto durante su ausencia, y a su público, por todo el cariño que le han demostrado en los últimos meses.

La presentadora volvió al programa Hoy tras unas semanas de ausencia

Visiblemente triste y entre lágrimas, Andrea recordó cómo fue que se enteró del fallecimiento de su sobrino; una situación que se dio en medio de sus vacaciones en China, por lo que sin pensarlo puso pausa a su viaje y corrió a consolar a su prima Valentina, madre del jovencito. “Estamos pasamos momentos muy duros. Por otro lado, yo tenía a mi familia que se habían quedado. Organizamos unas vacaciones, mi papá, Nina, mi hija, mi sobrina, porque Mía está Chambeando, y cuando llegamos a Begin, China, pues ahí nos enteramos de Mateo, mi sobrino, y pues yo al día siguiente me regresé. Fui Houston a acompañar a mi familia”, indicó Andrea.

Andrea detalló que le pidió a su papá, a su hija y a su sobrina que siguieran adelante con el viaje, que ella sí tenía que hacerse presente para acompañar en su duelo a sus familiares; sin embargo, pudo regresar a China para concluir con su travesía familiar. “Cuando me regresé, yo les dije a ellos: ‘Ustedes se tienen que quedar aquí, a celebrar la vida de Mati, la vida propia’, estando allá no iban a ayudar mucho porque no podían entrar al hospital, pero yo sí tenía que estar allá, fui a acompañar a mi Vale y les dije: ‘Voy a intentar volver hacia el final’, y estuve cinco días de regreso”.

Andrea se mostró conmovida al hablar de la partida de su sobrino Mateo

La emotiva reflexión de Andrea sobre esta dura experiencia

Con un nudo en la garganta, Andrea reflexionó sobre lo que esta experiencia le ha dejado como lección de vida: “Algún día les compartiremos la historia a detalle, creo que al final así es la vida, es como recordar que somos un instante y que no sabemos qué va a pasar, que hay que amar mucho a los nuestros, estar con los nuestros”,, compartió entre lágrimas.

“Nunca sabemos qué vaya a pasar y cuando sucede, pensar a ellos cómo les gustaría vernos y les gustaría vernos continuar”, finalizó, mientras era cobijada por sus compañeros del programa Hoy.