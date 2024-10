Mía Rubín Legarreta reacciona a los rumores de una supuesta boda entre Erik Rubín y Mónica Noguera

Para Mía Rubín Legarreta, ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín le ha permitido acostumbrarse a estar frente a las cámaras y sobre los escenarios, pero también al estar expuesta al escrutinio público, por lo que cada que surgen rumores en torno a su vida personal o familiar, los aborda con mucha maestría y con cierta calma. Algo que quedó en evidencia en un reciente encuentro con la prensa, en el que la joven cantante no pudo escapar de los cuestionamientos relacionados con los rumores que habían estado rodeando la vida sentimental de su famoso papá, pues se llegó a decir que se encontraba en una relación con la presentadora Mónica Noguera y que incluso estaría a punto de casarse; algo que Mía ha tomado con humor y con mucha serenidad a la hora de responder.

© IG: @miarubinlega Mía Rubín Legarreta ha dejado en claro que se ha acostumbrado a verse inmersa en rumores

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Mía fue muy puntual a la hora de responder a los cuestionamientos relacionados con la supuesta boda de su papá, especulaciones que como toda una profesional ha sabido parar en seco. "Yo creo que ustedes lo saben más que nadie, que esto solamente son rumores. Nos toca a nosotros reírnos y desmentirlo", comentó la intérprete en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Alan Saldaña.

© Getty Images Mía Rubín respondió a los cuestionamientos sobre una supuesta boda en su familia

En ese mismo sentido, Mía dijo señaló que, si bien, se ha acostumbrado a este tipo de situaciones y a verse inmersa en rumores, en ocasiones sí llega a ser molesto tener que aclararlos. “De repente sí se hace un hoyito en la panza cuando lo preguntan, pero uno tiene que aprender, tener la piel gruesa, aguantarlo y responder como es”, expresó de forma tajante.

Por otro lado, la hija mayor de Erik Rubín reveló que como familia han tocado el tema de los rumores y lo han hablado entre todos, aunque dejó en claro que eso no quiere decir que los afecte de alguna manera. "Al final es algo que vivimos día con día, sería raro que no lo platiquemos, pero lo manejamos bien. Al final hemos vivido con esto tantos años, pues (un rumor) más, no es nada", finalizó.

Andrea y Erik se ríen de los rumores

Hace unos días, Andrea Legarreta habló con la prensa respecto a las especulaciones sobre la vida personal de su ex, Erik Rubín, los cuales apuntaban a que el cantante habría iniciado una relación con Mónica Noguera. “Creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, es una tipaza. Pero no, no es así, absoluto no…”, dijo en su charla con la prensa, declaraciones retomadas por medios como la cadena Telemundo. “Justo ayer que nos reunimos a comer los cuatro, estuvimos comiendo las niñas, su papá y yo y la verdad es que, ¿te digo la verdad? Nos estábamos riendo. No es ningún tema serio en absoluto porque no es real, porque si hubiera sido así nos hubiéramos enterado antes que el Coque. No es así en, en absoluto…”, agregó.