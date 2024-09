Mía Rubín se ríe de los rumores sobre su vida: 'Es cuestión de no tomártelo personal'

Hace unos días, la vida privada de Mía Rubín estuvo en el centro de las miradas, luego de que se difundiera la versión de que se había casado con su novio Tarik Othón en secreto. Un rumor que ya ha sido desmentido por la misma Mía, quien ya ha aprendido a sortear este tipo de situaciones, por lo que ahora solo se ríe de lo que se dice de ella sin fundamento. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad reveló si es que este tipo de especulaciones han llegado a afectar su vida o su relación con Tarik, o si es algo con lo que ya aprendió a vivir.

Mía Rubín y Tarik Othón han sido blanco de algunos rumores en las últimas semanas

Fue durante su visita al programa que Mía habló de todo lo que se ha dicho en torno a su vida personal y a su relación con el joven torero, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que más allá de generarle algún tipo de molestia el hecho de que se hable de ella sin fundamento, ha aprenido a tomarse con humor estas situaciones. "Me muero de risa, mi novio me manda los tiktoks y nos morimos de risa", compartió la intérprete al ser cuestionada respecto a lo que se dijo hace unas semanas sobre supuesta boda. "Incluso dijeron que estaba embarazada", agregó entre risas.

Mía reveló que, junto a su novio, se ríen de lo que se dice sobre ellos

Al ser hija de dos grandes figuras del mundo del espectáculo, Mía ha aprendido a dejar pasar este tipo de situaciones por alto y a no tomárselas en serio. "Sabemos que es parte de (ser famoso), pero son chismes, solo es cuestión de no tomártelos personal, y pues reírte en vez de estar preocupada de lo que te dicen", expresó sonriente.

De hecho, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín recordó una anécdota que sucedió con su mamá, cuando fue ligada con uno de los expresidentes de México. "Una vez me acuerdo que vimos en Youtube, que decían que mi mamá había estado con el presidente y habían editado una foto de ellos besándose, se veía ahí la manita de Photoshop, y nos dio mucha risa", compartió.

¿Le afectan los rumores?

Aunque Mía fue muy franca al señalar que procura no tomarse en serio las especulaciones en torno a su vida personal y familiar, en ocasiones sí se ha llegado a sentir vulnerable ante este tipo de situaciones, especialmente cuando sus seguidores toman partido al respecto. "Yo creo que, al final somos humanos, obviamente duelen ciertas cosas que se dicen de ti o de tu familia, incluso cuando presenté a mi novio, ver que derepente le llegaban comentarios no muy gratos, a mí me dolió mucho al principio, pero ya después ver que él se reía, me hizo darme cuenta de que no debo de tomármelo personal", finalizó.