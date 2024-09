Andrea Legarreta pone fin a los rumores sobre su hija, Mía Rubín

Mientras disfruta al máximo de su noviazgo, Mía Rubín no escapa de los rumores sobre su relación con Tarik Othón. Esta vez, una publicación aseguró que se había casado en secreto, situación que ella misma desmintió y tomó con calma. Al respecto, Andrea Legarreta, su madre, también ha roto el silencio para poner punto final a ese tipo de especulaciones, las cuales asegura surgen a raíz de los propios intereses de quienes difunden este tipo de información falsa. Con la apertura que la caracteriza, la conductora del programa Hoy expresó su postura, feliz de que su hija atraviese por un gran momento.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta está feliz por el gran momento que vive su hija Mía.

¿Qué dice Andrea de los rumores?

Andrea se dispuso a conceder una entrevista a los medios de comunicación, espacio en el que de manera inevitable fue cuestionada sobre la supuesta boda de Mía con Tarik. Entre risas, la presentadora negó las versiones que tomaron fuerza en días pasados. “Pues así es, yo creo que a veces tienen que llenar espacios ya sea en sus redes, en sus notas y en sus publicaciones…”, expresó Legarreta, declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo De Primera Mano.

En ese sentido, Andrea también hizo énfasis en la felicidad que invade a su hija en estos instantes, en los que simplemente vive su noviazgo con Tarik. Así mismo, al tocar el tema de la supuesta boda, apuntó: “Cuando llegue a suceder pues estaría padrísimo, porque hoy por hoy te digo que ella está feliz, hacen una pareja muy bonita, nosotros como familias nos conocemos, nos queremos…”, reiteró la presentadora. Recordemos que tanto ella como Erik Rubín han contado que Mía logró conocer a su novio por la amistad que existe entre familias, algo que ha sido grato para ambas partes.

© @miarubinlega Mía Rubín y Tarik Othón llevan poco más de un año de romance.

Andrea sabe aconsejar a sus hijas

Gracias a su posición como figura pública, Andrea Legarreta ha sabido hacer frente a las adversidades inherentes al oficio. Esta experiencia, la comparte con sus hijas, Mía y Nina, quienes siendo tan jóvenes se abren camino en el mundo del espectáculo, Nina como actriz de telenovelas y Mía en la música. “Son niñas que al final nacieron aquí, se convirtieron en señoritas, en mujeres y al final saben también. Yo, lo que les digo, así como hay comentarios mala onda, también gracias a Dios hay mucha gente muy cariñosa con comentarios lindos, con buenos deseos…”, aseguró la presentadora.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta está orgullosa de sus hijas.

Mía responde a los rumores de supuesta boda

Luego de lo difundido en días pasados, Mía también rompió el silencio sobre la supuesta bosa secreta, echando por tierra todo lo dicho. “No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé. Bueno, o sea, sí hay (anillo), pero no es de compromiso. Pero no, no me casé. Estoy muy felizmente enamorada, sí, pero todavía con planes de casarme, todavía no, ya más adelante, tal vez joven pero ahorita no…”, dijo la jovencita, quien se encuentra muy motivada por sus recientes éxitos en la música, dispuesta a vivir esta etapa con calma y enfocada en sus proyectos.