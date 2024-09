Nina Rubín se sincera sobre su cuñado, Tarik Othón, y el noviazgo con su hermana Mía

A poco más de un año del noviazgo entre Mía Rubín y Tarik Othón, los enamorados disfrutan cada momento al máximo, motivados por el apoyo de sus respectivas familias. Nina Rubín, hermana de Mía, ha hablado al respecto, feliz de ver a la cantante y al joven torero tan unidos y cómplices. La jovencita, quien ahora vive emocionada por su reciente participación en la telenovela El Precio de Amarte, se sinceró como nunca sobre su cuñado, con quien al parecer lleva una grata relación, orgullosa de ser testigo cercano de ese amor que se fortalece con el paso de los días.

Nina Rubín destacó el apoyo mutuo que se brindan Mía y Tarik.

Nina y la relación con su cuñado

Desde que se destapó el romance entre Mía y Tarik, las preguntas surgieron entre los seguidores de la familia Rubín Legarreta. Por tal motivo, comenzaron a despejarse algunas interrogantes. Erik Rubín, papá de las jóvenes, contó en algunas entrevistas que Tarik es el hijo de uno de sus mejores amigos, y fue gracias a él que Mía pudo conocer a su galán. Ahora, es Nina quien abiertamente opina de su cuñado, dando detalles del tipo de convivencia que han mantenido a lo largo de estos meses.

“Mi cuñado es lo máximo, la verdad, es muy padre porque como que jamás lo esperaba. Yo tampoco conocía a Tarik, pero de estar los tres ahí, y yo toco la guitarra, y no sé qué…”, dijo en una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por medios como Radio Fórmula. De esta manera, Nina hizo evidente la buena química que se ha dado en ese sentido, una historia que va tomando nuevos matices con el paso de los días, tal cual lo ha dejado ver Mía a través de sus redes sociales, espacio en el que suele dar vistazos de su romance con el joven.

© Jaime Martín Mía y Tarik están orgullosos de la complicidad que han construido.

Un noviazgo que le permite creer en el amor

Aunque en este momento Nina no se encuentra enamorada, la relación de su hermana con Tarik ha servido a ella de inspiración. No solo por las cualidades humanas de cada uno ¿, sino también por el buen equipo que han formado a lo largo de estos meses de noviazgo. “Con mi cuñado me llevo increíble, es una persona increíble y muy talentoso, pero más allá de eso, ver a Mía feliz… genuinamente verla feliz, verla emocionada, ella apoyándolo, ver a él apoyándola a ella. A mí se me hace algo divino, yo creo en el amor por eso…”, explicó la joven intérprete en su charla con los reporteros.

© @miarubinlega Nina Rubín dice estar feliz por su hermana.

Nina también fue cuestionada sobre las futuras decisiones de su hermana, aunque fue muy reservada al emitir sus opiniones. De manera específica, expuso su postura al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su hermana y Tarik pudieran llegar a casarse en un futuro. “Híjole, esto está muy fuerte. No lo sé, eso es algo que prefiero (callar), porque es decisión totalmente de ella…”. Ante la insistencia de los comunicadores en ese sentido, dijo. “A mí no me corresponde decirlo, porque yo en el momento presente se me hacen una pareja increíble y no quiero comprometerlos a nada porque luego nuestra simple opinión compromete a la gente…”.