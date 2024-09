Andrea Legarreta y el amoroso mensaje a su hija Nina tras el estreno de su nueva telenovela

Ver crecer a sus hijas es para Andrea Legarreta su mayor orgullo. Si Mía ha logrado triunfar en la música, ahora es la más pequeña, Nina, quien se abre paso como actriz de telenovelas, una decisión tomada tras hacer un importante cambio en su vida académica. Con el corazón en la mano, la también conductora del programa Hoy ha celebrado por todo lo alto el nuevo reto de su hija, quien ahora es parte del elenco del recién estrenado melodrama de Televisa, El Precio de Amarte, el cual inició transmisiones por Las Estrellas la noche del 2 de septiembre.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta está orgullosa de apoyar a sus hijas.

El amoroso mensaje de Andrea a Nina

Como era de esperarse, Andrea se deshizo en halagos hacia Nina, quien ha demostrado a lo largo de los años haber heredado de sus padres su pasión y talento por los escenarios. Legarreta no se perdió del estreno de El Precio de Amarte, y escribió un conmovedor mensaje a la jovencita, quien está feliz por las grandes oportunidades que han llegado a su vida. “Mi preciosa, la felicidad que me da tu alegría no se puede medir. Orgullosa de ti, amor. Qué gran historia, qué gran equipo. Todo el éxito a @elpreciodeamartetv”, escribió la presentadora en una de sus historias de Instagram, red social en la que suele dar vistazos de lo que ocurre en su vida personal.

En otro momento, Andrea reiteró el gran cariño que tiene por Nina, feliz de apoyarla y de guiarla en el proceso de buscar alcanzar sus sueños. “¡Mi princesa, orgullosa de ti, amor!”, agregó la también actriz en otra de sus publicaciones. Del mismo modo, Erik Rubín replicó una fotografía de Nina, invitando a sus seguidores a no perderse la telenovela en la quen también participan Marcus Ornellas, Scarlet Grubet, Jorge Poza, entre otros. Así, Nina se abre camino en el espectáculo, motivada por cada reto que llega a su vida siendo tan joven, dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños.

© @ninarubinl Nina Rubín se encuentra motivada por su nuevo reto de telenovela.

‘Me siento la más afortunada’

Nina tampoco pudo contener la emoción por la llegada del día del estreno de su telenovela. Conmovida, escribió un mensaje en sus redes sociales para expresar su sentir, feliz por materializar todo lo que se ha propuesto. “Me siento la más afortunada del mundo por la familia que hemos construido y el amor tan profundo que ha surgido en este proyecto. Es un honor compartir este proyecto con un elenco tan espectacular y talentoso y estar en esta producción…”, escribió Nina, sin dejar de agradecer a la productora Carmen Armendáriz, quien le ha brindado importantes oportunidades durante su incipiente carrera como actriz.

La importante decisión académica de Nina

Con el firme deseo de perseguir su sueño en la actuación, Nina tomó la decisión de no estudiar la preparatoria de manera tradicional, pues debido a sus múltiples compromisos de trabajo le será imposible asistir a las aulas. Sin embargo, eso no quiere decir que dejará de completar esta importante etapa académica, pues tiene firmes planes para poder hacerlo y seguirse preparando en ese sentido. “Ahorita voy a hacer un examen, que es muy bueno, te dan un certificado para hacer la prepa, porque decidí personalmente salirme”, contó en días pasados, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

© IG @ninarubin Nina Rubín también ha recibido todo el apoyo de su papá, Erik Rubín.

En ese sentido, Nina también destacó lo importante que es para ella continuar con sus estudios a la par de su formación como actriz. “Claro que voy a hacer la universidad, por eso quiero tener un buen certificado, pero ahorita sí dije: ‘Quiero ser libre, quiero prepararme en las cosas que me encantan y tener el tiempo de