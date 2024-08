A un tiempo de su ruptura, Andrea Legarreta dice estar abierta al amor

A poco más de un año desde que Andrea Legarreta anunciara su separación de Erik Rubín, la conductora del programa Hoy tiene mayor claridad sobre lo que desea en el aspecto sentimental. Si meses atrás veía lejana la posibilidad de rehacer su vida amorosa, en un periodo de tiempo corto las perspectivas y las opiniones parecen haber cambiado para ella. Según confiesa, de darse todo como lo desea, no descartaría abrirse a conocer a una nueva persona. Sin embargo, todo debe ocurrir de manera natural y gradual, pues, según afirma, es una mujer precavida con la total disposición de hacer buenas elecciones en ese sentido.

© IG @andrealegarreta Andrea Legarreta asume su vida sentimental con una nueva mirada.

Andrea ha cambiado de opinión

En uno de sus recientes encuentros con la prensa, Andrea fue cuestionada sobre si desea darse una nueva oportunidad en el amor, a lo que respondió sincera: “Hace unos meses, desde que sucedió esto de la separación, hasta hace muy poquito tiempo, me había mantenido como muy cerrada a eso. O luego me dicen amigas: ‘Te voy a presentar a alguien, alguien te quiere conocer’, incluso mis hijas me dicen: ‘Oye, mami, date la oportunidad’…”, confesó durante la charla, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes.

Video relacionado

Al ahondar en sus declaraciones, Andrea reveló que ahora no se cierra a esa posibilidad, aunque todo tendría que darse bajo ciertas circunstancias, según comenta. “Cambié un poquito y de pronto digo: ‘Sí sería bonito alguien que me apapache’, pero sinceramente, por lo menos eso ya ha cambiado, eso ya es un paso, pero todavía como que lleguen y me presenten no, no me gustaría…”, afirmó durante la charla, en la que se dejó ver sonriente tranquila, feliz de este momento por el que transita su vida.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta afirma que estaría dispuesta a dejarse querer.

Desea ser precavida

Andrea también ha sido sincera al revelar la importancia de evaluar ciertos aspectos antes de iniciar algo con un galán, echando mano de su madurez en todo momento. “Tal vez la vida, si de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien y ver si está padre, también soy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado. No significa que salir con alguien vayas a tener algo o te vayas a casar…”, explicó en la entrevista, segura de la manera en que busca proceder de ahora en adelante.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta asegura que desea ser precavida a la hora de conocer a un nuevo galán.

A pregunta expresa sobre si se daria la oportunidad con alguno de sus amigos, Andrea respondió simpática. “Hoy por hoy te digo que no me gusta eso de los amigos con derechos, pero uno nunca sabe. La verdad es que al final yo creo que la vida uno tiene que ir resolviéndola a como se van dando las cosas…”. Así mismo, destacó que sus seres queridos siguen siendo la prioridad. “De pronto te puede gustar alguien, pero ese alguien así de inicio te gusta tal vez físicamente, yo creo que yo me daría la oportunidad de conocer bien a las personas. No soy una chavita, no quiero estar ahí como experimentando, al final tengo a mis niñas que son mi prioridad, mi atención principal es para ellas, para mi papá, para mi familia…”, afirmó.