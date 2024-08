Andrea Legarreta reconoce que ha pensado en retirarse de la televisión

Desde pequeña, Andrea Legarreta ha escrito su historia de vida inmersa en su trabajo en los foros de televisión. Sin embargo, 26 años atrás, su carrera tomó un nuevo giro al incorporarse a la alineación de conductores del programa matutino Hoy, en donde ha consolidado una trayectoria que le ha merecido el aprecio y el cariño del público. Recorrer ese camino no ha sido sencillo para ella, pues todos estos años también ha atravesado por ciertos acontecimientos personales que la han llevado a meditar sobre su retiro de las pantallas, aunque se siente orgullosa de poder salir avente de cualquier acontecimiento complejo.

No todo ha sido sencillo para Andrea

Abierta a compartir con la prensa cómo asume este instante de su vida, Andrea hace un balance de su tiempo frente a las cámaras, sincerándose sobre lo complicado que ha sido eso en algunos momentos. “También a lo mejor de cometer errores a la forma de expresar algo, de dar una nota o lo que sea y con el tiempo, pues vas aprendiendo, porque al final estás como ahí con una lupa. Ahora son tiempos en donde hay mucha más fragilidad en el ser humano…”, expresó a los medios de comunicación como al espacio De Primera Mano. “Al final, también tienes una familia, tienes a tus niñas, o sea, es diferente. De alguna manera te vas haciendo mucho más, bueno, en mi caso, hay más prudencia tal vez. Yo era más desparpajada en diferentes cosas, pero, pues insisto, con los años y los daños uno aprende…”, confesó.

En esa charla, Andrea también reveló qué ha sido lo más difícil que le tocó enfrentar durante sus años de trabajo como conductora, a lo que respondió con firmeza. “Lo más duro, la gente a veces incluso, no solamente haber compartido lo de mi mamá o qué sé yo, ciertos momentos que no son tan felices en tu historia, como los de todos. También mucha gente no sabe cómo están tus emociones, qué ha pasado en tu día a día, si te duele algo, si traes algún malestar físico o emocional…”, aseguró Legarreta en la plática, visiblemente tranquila al abordar esa faceta de su vida profesional.

Andrea ha pensado en el retiro

Luego de varios años entregada a sus proyectos en televisión, Andrea reconoce que ha llegado a contemplar el retiro, específicamente por algunas complicaciones laborales que han surgido sobre la marcha. Sin embargo, se mantiene firme y continúa. “Sí he querido en algún momento (retirarme). He renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado…”, reveló la presentadora, quien combina esa labor con su pasión por los escenarios, recientemente como parte del elenco de la obra Vaselina.

Andrea también habló de lo sensible que puede ser el público, especialmente sus seguidores en redes, quienes saben darse cuenta cuando algo no anda bien en su vida. “Ahora con las redes también el público tiene la facilidad de comentarte: ‘Te veo triste’, aunque tú estás sonriendo o lo que sea. Son tantos años que se dan cuenta también de eso, y la verdad es que es difícil, es muy difícil a veces salir con alguna tristeza o con algún dolor o con alguna preocupación, pero también es sanador…”, compartió.