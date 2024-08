Andrea Legarreta confirma que Erik Rubín ya no vive con ella

Lejos de las diferencias por las que tomaron la decisión de separarse, Andrea Legarreta y Erik Rubín mantiene un vínculo de amistad inquebrantable. La conductora del programa Hoy se sinceró en una reciente charla para hacer un balance de cómo se encuentra en estos instantes, en los que, si bien asegura no estar cerrada al amor, prefiere enfocarse en otros aspectos de su vida. En confidencia, Legarreta dijo sentirse feliz de su convivencia con Erik, aunque confirmó que el padre de sus hijas ya no vive en casa desde hace algún tiempo, pues este ha sido parte del proceso inherente a su ruptura.

Erik tomó la decisión de mudarse

Sincera como suele ser con los medios de comunicación, Andrea reveló que Erik dejó finalmente el hogar familiar, aunque el cantante suele visitar a su familia de manera recurrente. “No, él ya tiene mucho que no vive en casa, mucho… Al final es lo lógico, son los pasos a seguir cuando se toma una decisión así, pero sin duda yo siempre le voy a desear lo mejor y él a mí, creo que los dos merecemos, si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor el uno para el otro…”, expresó la presentadora, declaraciones retomadas por espacios como Imagen Televisión.

Andrea ahondó en detalles para destacar la buena convivencia que mantiene con su ex, pues a pesar de ya no habitar el hogar familiar, sigue estando presente para acompañar a sus hijas, según contó la presentadora. “Nosotros nos vemos seguido, Erik come seguido en casa con sus niñas, ahí estoy yo, está mi papá, hay una convivencia bonita…”, aseguró Legarreta, quien en ese sentido descartó una reconciliación con el cantante. “Pero hoy por hoy creo que tampoco estamos listos, si existiera la posibilidad, para retomar una relación de pareja…”, afirmó.

¿Está abierta al amor?

En la plática, Andrea fue puntual al revelar cómo asume este momento de su vida, en el que tiene muy clara su postura sobre el inicio de una nueva relación. “No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, a mis amigos, salgo más con ellos, trato de disfrutar más momentos con mi prima. No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco pero no es algo que hoy por hoy necesite…”, aseguró.

Reitera si cariño por Erik

A pregunta expresa sobre si para ella sería emocionalmente complicado que su ex rehiciera su vida con otra persona, dijo: “¿Me dolería verlo con otra persona? Probablemente sí, más que dolor también quizás esta preocupación de que esa persona a la que quieres tanto esté con alguien valioso, alguien que esté padre, que lo valore, que lo ame bien, que los dos se respeten, se hagan felices, pero ese ya no es mi asunto…”, afirmó la también actriz de la obra Vaselina, quien reiteró su cariño por Erik. “Nosotros somos familia y siempre vamos a ser familia, hay un amor importante. También, cuando viviste tantas cosas, hay una historia de tantos momentos, también difíciles, otros muy bellos, al final hay una unión para siempre de familia cuando hay hijas…”, afirmó.