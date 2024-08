Andrea Legarreta recuerda a su mamá a un año de su partida: 'El día más triste de mi vida'

Los últimos meses han sido los más agridulces para Andrea Legarreta. A la par de los éxitos profesionales y la estabilidad familiar, la conductora del programa Hoy ha tenido que enfrentar el duelo tras el fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez, exactamente un año atrás. Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Chabelita, como era llamada la matriarca de cariño, la presentadora le ha dedicado un sentido mensaje para honrar su memoria y reiterar el infinito amor que tiene por ella, un sentimiento que ha trascendido más allá de lo terrenal.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta se ha refugiado en su familia tras su pérdida.

El día más triste en la vida de Andrea

Con el corazón en la mano, Andrea se expresó sobre lo mucho que pesa la ausencia de su madre en estos instantes, una fecha significativa pues el mismo día del fallecimiento de Chabelita la familia Legarreta Martínez celebra un acontecimiento familiar importante. “Hoy se cumple un año mami hermosa. Un año de tu trascendencia (el día más triste de mi vida), y hoy también es el aniversario 58 de tu boda con mi papito (uno de los días más felices de la tuya). Gracias por unir sus vidas y darnos una vida tan hermosa en familia, amores. Y de eso está hecha la vida, de contrastes. Este año ha sido muy difícil…”, escribió la presentadora en las primeras líneas.

En su mensaje, Andrea reveló cómo ha sido para ella enfrentar la realidad sin la presencia de su mamá, un periodo complicado en el aspecto emocional para ella y los suyos, según compartió. “Seguir nuestras vidas a pesar del dolor de tu ausencia física ha sido todo un reto. Ese dolor que es del alma, pero se siente en cada parte del cuerpo también, es tremendo, inexplicable. A veces, costaba hasta respirar. Pero el amor es más fuerte que el dolor… Y hemos podido seguir adelante con agradecimiento y dulzura…”, agregó la también actriz de la puesta en escena Vaselina.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta agradeció a su mamá por todo el cariño que le brindó.

Segura de que su madre la acompaña

Para hacer más emotivo su mensaje, Andrea ilustró el mismo con un álbum fotográfico con postales de la señora Isabel junto a su esposo. En las mismas se le puede ver el día de su boda o conviviendo con su marido. Ante estas escenas familiares, Legarreta afirmó que, pese a la ausencia de su mamá, está segura de que la sigue acompañando. “Día a día te siento. Comprendí que hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno. Tengo la certeza de que vives en mi y me ayudas y proteges. Me llenas de ese amor inmenso e infinito y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo. Así lo haces con todos los que te amamos. Estoy segura que estás orgullosa de nosotros, de mí, de mis hermanos y sobre todo de mi Papá. Uff mi papi. Qué lección de amor a la vida y de ganas de seguir avanzando a pesar de la profunda tristeza…”, aseguró.

© @andrealegarreta Andrea Legarreta se siente orgullosa de su padre, quien ha podido salir adelante tras su pérdida.

Finalmente, Andrea dijo estar segura de encontrarse con su madre en algún momento. “Algún día nos volveremos a abrazar mamita hermosa, pero mientras tanto, te dedico mi vida y mis ganas. Lucho por mi felicidad porque estoy segura que eso quieres. Así lo hacemos tus amores, Chabelita hermosa. Me faltan tus abrazos y nuestras conversaciones, tus risas y consejos, tus porras, tu presencia física. Me faltas, pero pienso en tu carita y tu sonrisa y lo único que pienso es en lo agradecida que estoy por ti. Te mando besos al cielo amorcito. Abrazos cálidos y apretados. De esos como los que nos dabas. Gracias por venir a dármelos en mis sueños. Gracias por ser mi mami. Te amo infinito mi Chabelita. Amor eterno e infinito. Aquí seguimos apapachando a tu Juan, a tu amor. Te amamos amor eterno”, dijo.