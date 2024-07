Andrea Legarreta recuerda cómo fue la última vez que vio a su mamá antes de su partida

Para Andrea Legarreta, el fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, fue un duro golpe del que aún se recupera. Algo que se ha visto reflejado en los mensajes con los que suele recordarla a través de redes sociales, en donde a corazón abierto comparte con sus seguidores sus sentimientos al respecto. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete publicó un emotivo mensaje en el que reveló cómo fue aquel último encuentro con 'Chabelita', como cariñosamente solía llamar a su mamá, el cual se dio justo unos días antes de su fallecimiento.

© @andrealegarreta La conductora y su mamá eran muy cercanas

A través de su perfil de Instagram, la presentadora del programa Hoy compartió una imagen tomada durante el último ecuentro con tuvo con su mamá, justo el día en el que celebró su cumpleaños. En la imagen, se podía observar a Andrea y a doña Isabel en medio de un instante muy emotivo. "La última bendición que me diste y la última vez que te vi con vida fue el 12 de julio de 2023… En mi cumpleaños. Mi alma sintió que con esa mirada se estaba despidiendo de ti y tú de mí… Y no se equivocó", escribió en las primeras líneas. "Tan solo dos semanas después, así fue: saliste de tu hermoso capullo para emprender tu vuelo… Ese vuelo que me llena de tristeza por extrañarte tanto físicamente, pero me he llenado de dulzura y agradecimiento con tu amor y recuerdos a tu lado. Sintiéndote en mí, todos mis instantes, aquí, conmigo", expresó.

La también actriz se mostró conmovida al hablar de cómo a pesar de su ausencia física, ha logrado sentirse cerca de su mamá. "¡Gracias por visitarme en mis sueños! ¡Estás radiante y hermosa, mi amor! Pero, uff, ¡me falta tanto un abrazo tuyo! Y tu bendición… Claro que mi papi me bendice ahora y siento que lo haces a través de él. Eres amor puro. Son, somos amor puro contigo habitando dentro de nosotros…", señaló. "Te amo infinito mi cha cha chaaaaa… ¡Mi Chabelita amada! Gracias por ser mi mami… ¡Besos y abrazos apretados hasta el cielo amorcito! ¡Gracias por no soltarme! Te amo, te amo, te amo… Hasta el infinito… Tu Andreita", finalizó.

© @andrealegarreta La presentadora se mostró conmovida al recordar a su mamá

Andrea reconoce la fortaleza de su padre

Hace unas semanas, durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, la también actriz puso en alto la actitud que su padre ha mostrado ante el fallecimiento de ‘Chabelita’, pues a pesar del dolor, ha querido seguir adelante con la frente en alto y con el recuerdo de quien fuera su compañera de vida siempre presente. “Mi papá ha sido un ejemplo de cómo enfrentar la vida a pesar del dolor, de disfrutarla, de sonreír, de seguir avanzando”, señaló conmovida.

La presentadora explicó que han procurado tener presente el recuerdo de ‘Chabelita’ todos los días, por lo que en sus pláticas más casuales siempre sale a la conversación. “Por lo menos una vez al día que platicamos de ella, porque además como con él (con su papá) casi todos los días, pues sí se le llenan sus ojitos de lágrimas o en el chat de los hijos nos manda una foto de ellos dos, de nosotros cinco”, agregó con una sonrisa en el rostro.