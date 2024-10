Andrea Legarreta hace frente a los nuevos rumores que ligan a Erik Rubín con Mónica Noguera

La amistad y la confianza son eslabones primordiales en la convivencia que mantienen Andrea Legarreta y Erik Rubín, orgullosos siempre de su amistad, más allá de su ruptura amorosa anunciada en febrero de 2023. Por tal motivo, Legarreta tiene certeza de una sola cosa; los recientes rumores que ligan sentimentalmente a su exmarido con la conductora Mónica Noguera carecen de total veracidad. Abierta como siempre a compartir sus opiniones, la conductora del programa Hoy aclaró las dudas en torno a esas versiones, en las que también se especula sobre la realización de una boda entre su ex y la guapa presentadora.

© IG: @andrealegarreta Andrea Legarreta rechazó que Erik tenga algo con Mónica Noguera.

Andrea y Erik se ríen de los rumores

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Andrea respondió a la pregunta de los reporteros, ávidos por saber si lo dicho por Coque Muñiz, a quien adjudican la divulgación de tal rumor, es verdad o mentira. “Creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, es una tipaza. Pero no, no es así, absoluto no. Yo creo que a lo mejor el Coque no sé si estaba bromeando, no tengo la menor idea…”, dijo en su charla con la prensa, declaraciones retomadas por medios como la cadena Telemundo.

Video relacionado

Andrea incluso recordó cómo ella y Erik, en compañía de sus hijas, Mía y Nina, abordaron estas versiones durante una de sus reuniones familiares, haciendo énfasis en el humor con el que asumieron estos comentarios. “Justo ayer que nos reunimos a comer los cuatro, estuvimos comiendo las niñas, su papá y yo y la verdad es que, ¿te digo la verdad? Nos estábamos riendo. No es ningún tema serio en absoluto porque no es real, porque si hubiera sido así nos hubiéramos enterado antes que el Coque. No es así en, en absoluto…”, expresó la presentadora de televisión.

© @erikrubinoficial Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Descarta tener nuevos amores

A propósito de su etapa como solteros, Andrea reveló que ni ella ni Erik comparten su vida amorosa con alguna otra persona, a pesar de las especulaciones que los han perseguido desde el anuncio de su ruptura sentimental. “Ni Erik ni yo tenemos ahora algo serio o estable, ni saliendo, ni siquiera. A lo mejor él, tal vez, pero cuando quedamos en que sí, si sucede algo con alguna otra pareja, o que tengamos algo con alguien, nos lo vamos a compartir. Yo creo que el Coque se los choreó o se chorearon al Coque, pero no hay nada cerca de eso…”, dijo de manera puntual Legarreta.

© IG @andrealegarreta Andrea Legarreta y Erik Rubín se mantienen en constante comunicación.

Para pasar página de este tema, y a petición de la prensa, Andrea envió un mensaje al Coque Muñiz, a quien además le hizo una importante recomendación para evitar futuras polémicas a raíz de la propagación de información falsa. “Que lo quiero mucho, que no le dé oídos a la gente. Yo creo que nosotros que pertenecemos al medio tenemos también que aprender que no todo lo que oímos o no todos los chismes son reales, porque a veces a nosotros nos involucran en chismes que no son reales. Al final el tiempo sale a darnos la razón…”, aseguró la también actriz de la puesta en escena Vaselina.