Una vez más, Erik Rubín celebra con Andrea Legarreta una fecha muy especial

Los últimos días han sido muy festivos para la familia de Andrea Legarreta quien, este fin de semana, compartió detalles del festejo que organizaron para celebrar los 86 años de su papá, don Juan Legarreta, a quien celebraron con una comida en la que no podía faltar, Erik Rubín quien, a pesar de haber terminado su relación con la conductora de Hoy, sigue siendo muy cercano a la familia. A sólo un par de días de esta fiesta, Andrea y los suyos se volvieron a reunir, esta vez, para celebrar los 56 años de su hermano Mauricio, otra celebración en la que vimos al intérprete de Princesa tibetana, junto a su ex y a sus hijas Mía y Nina Rubín.

Este 08 de octubre, la familia de Andrea celebraron los 56 años de su hermano Mauricio Legarreta

Un asistente imperdible a las citas familiares

Desde las primeras horas de este 08 de octubre, la conductora le dedicó unas palabras a su hermano mayor, a quien celebraron con un íntimo festejo en casa: “Hermanito mío, el más travieso y divertido de los tres. Amo compartir mi vida contigo. Gracias por las risas a lo largo de nuestras vidas. Tus bromas y ocurrencias son únicas, pero sobre todas las cosas, gracias por tu amor. Soy muy afortunada de tenerte y tenerlos como hermanos. Celebro tu vida y anhelo que todos tus sueños se cumplan y tengas todo lo bonito que mereces. Te amo infinito, mi murito lindo. Siempre juntos”.

Conmovido por las muestras de cariño de su familia, el cumpleañero usó su cuenta de Instagram para agradecer el festejo y compartir las imágenes más especiales: “Gracias familia por un maravilloso cumpleaños, los amo”, escribió el festejado como descripción de este álbum en el que compartió una especial foto en la que vemos a Erik Rubín, junto a su familia y a don Juan y Mauricio Legarreta con quienes sigue manteniendo una relación tan cercana, como la que tenía cuando vivía bajo el mismo techo que Andrea.

Andrea le dedicó una linda felicitación a su hermano mayor por sus 56 años.

El cariño después de la ruptura

Recientemente, Erik Rubín dio a conocer que ya no vive en la casa que compartía con Andrea; sin embargo, continúa asistiendo diario a visitarlas, pues a pesar de la ruptura, sigue muy comprometido con la familia que formó con la conductora. La semana pasada, el músico reveló en entrevista con el programa Ventaneando, que ya vive solo: “Es como se dieron las cosas, la verdad nunca hubo prisa porque, al contrario, hay una gran relación y nada, en efecto, ya vivo en mi depa”, explicó.

A pesar de la ruptura, Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen unidos por su familia.

A pesar de que el amor entre Andrea y Erik sigue intacto, todo parece indicar que no están buscando una reconciliación y que la nueva dinámica familiar les está funcionando muy bien: “Convivimos diario, como ahí diario, ahí está mi estudio, ahí están mis hijas, ahí está Andrea, qué les puedo decir, no hay engaño sobre que hay un gran amor y hay una gran amistad y una gran relación”, dijo Rubín. Por su parte, la conductora de Hoy también ha compartido detalles de su separación, tal como lo contó en entrevista con el programa de Univisión, Despierta América, hace unos días: “Sin duda hay amor, nuestra historia ha sido muy bonita, hasta para terminar, hay amor de familia, cómplices, amigos, de padres y de expareja, pero no sé qué pueda suceder”.