'Ni una sola palabra', Andrea Legarreta imita a Paulina Rubio al hablar de la discreción de la cantante

Si por algo se caracteriza Paulina Rubio, además de su talento, es por la discreción con la que ha manejado su vida privada ante los medios. Algo que quedó en claro durante su reciente estancia en México, donde el pasado fin de semana ofreció un concierto gratuito en el marco de las conmemoraciones del mes del orgullo LGBTTIQ+. Y es que a pesar de que sobre el escenario habló de lo importante que es para ella tener presente el recuerdo de su madre, la actriz Susana Dosamantes, siempre con ella, evitó dar declaraciones a los medios presentes. Un tema del que se habló en el programa Hoy, en donde destacaron la discreción de la intérprete y la forma en la que ha procurado mantener al margen de su carrera lo que sucede en su vida personal, espacio en el que Andrea Legarreta, presentadora del matutino, bromeó con la situación, pues incluso recordó uno de los más grandes éxitos de 'La Chica Dorada', mientras la imitaba.

© Getty Images La cantante se presentó en México este fin de semana

Luego de que se transmitiera una nota sobre el evento y el concierto que Paulina ofreció el pasado fin de semana y en la que se destacó la forma en la que la cantante evitó dar declaraciones a la prensa, Andrea no dudó en recordar una de las canciones más populares de Rubio, la cual cantó a todo pulmón e intentando imitar el particular tono de voz de la intérprete: "Ahora sí que: 'Ni una sola palabra'", expresó la presentadora entre risas, provocando que sus compañeros también rieran con ella.

Por otro lado, Andrea Legarreta destacó el hecho de que Paulina haya dedicado el show a doña Susana Dosamantes, quien falleció en julio de 2022. "Por supuesto, le dedica yo creo que, no solamente sus conciertos, su vida, a su madre, una mujer maravillosa", expresó la presentadora, quien tuvo la oportunidad de conocer a la primera actriz.

© @andrealegarreta En 2021, Paulina visito el foro del programa 'Hoy'

Lo que Andrea ha dicho sobre Paulina

Cabe destacar, que en el 2021, Paulina Rubio visitó el foro del programa Hoy, en donde compartió un segmento con Andrea, en el que hicieron un recorrido por algunos de sus éxitos y en el que la cantante habló de lo que significa cada uno de ellos en su vida. Algo de lo que Legarreta habló en un posterior encuentro con la prensa, en el que reveló cómo fue la convivencia con la artista y cómo se dio la dinámica entre ellas, descartando cualquier rumor en torno a esta situación. Me da risa porque me han dicho que (Pau) no me hizo caso. La verdad es que cuando nos vimos, nos saludamos normal, como siempre. No sentí eso", compartió.

En ese mismo sentido, Andrea reveló que tanto su exesposo, Erik Rubín, y Paulina, siguen siendo grandes amigos, luego de su paso por Timbiriche, por lo que incluso aseguró que el cariño entre ellos sigue intacto y permanecen en constante comunicación. "Siguen teniéndose cariño, hablándose, saludándose", aseveró la conductora.