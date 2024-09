Erik Rubín, el invitado especial en el desayuno familiar de Andrea Legarreta

A poco más de un año de haber anunciado su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín están más unidos que nunca. Para muestra, este fin domingo, el músico acudió como invitado especial al desayuno familiar que tuvieron los Legarreta. A través de redes sociales, los papás de Mía y Nina Rubín, compartieron imágenes de esta reunión, en la que vimos a Erik cercano y divertido con su familia política. Recientemente, la presentadora de Hoy, le contó a la prensa que el amor entre ellos continúa intacto, a pesar de su separación.

El desayuno con los Legarreta

Como en la época en la que seguían siendo pareja, Erik acompañó a su todavía esposa en este especial encuentro, donde tuvieron la oportunidad de convivir en familia, como en los viejos tiempos: “Familia de donde venimos, a donde vamos y donde somos. Qué bendición tenemos y los que nos faltas. Los amo”, escribió Andrea Legarreta junto a una foto en la que posó toda la familia, incluido, Erik, quien sigue siendo uno más de los Legarreta. A través de sus historias, el ex Timbiriche, compartió un video donde se le ve jugando con las sobrinas de Andrea.

Por su parte, la presentadora de Hoy se mostró muy contenta en esta reunión, sobre todo, porque la familia disfrutó al máximo de su papá, don Juan Legarreta quien, desde el sensible fallecimiento de su esposo, doña Isabel, pasa más tiempo en la Ciudad de México, junto a los suyos: “El amor es así dulce, bonito, sin condiciones, el amor te hace querer pausar instantes para siempre. Amando al abuelo ojitos cielo”. Aprovechando este desayuno, la presentadora, presumió, una vez más, a su sobrino, quien heredó la galantería de los Legarreta: “Amo eterno Nicolás y el abuelo Juan, ojitos de cielo los dos. Los amo guapísimos. La pregunta es la siguiente, ¿quién es más guapo?”.

¿Reconciliación a la vista?

Recientemente, Andrea Legarreta reveló, en entrevista para Despierta América, que estas salidas han sido una constante desde su separación, pues consideran que la familia es y será su proyecto más importante siempre: “Nosotros desde el principio, se hizo de una forma sana, amorosa y respetuosa, porque somos una familia, de pronto salimos a comer el fin de semana con las niñas”, dijo. Cuando la cuestionaron sobre una posible reconciliación, respondió: “Sin duda hay amor, nuestra historia ha sido muy bonita, hasta para terminar, hay amor de familia, cómplices, amigos, de padres y de expareja, pero no sé qué pueda suceder”.

Sincera, Andrea Legarreta puntualizó que prefiere transitar sola esta nueva etapa en su vida y no tiene intención de darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más: “La verdad no, en este momento no, han pasado muchas cosas en mi vida, momentos dolorosos y ahorita estoy disfrutando a mi papá y a mis hijas, saliendo con amigas, con mis primas y primos, pero siendo honesta no estoy lista”. Dejó claro que, con Erik, hay un respeto de ex pareja: “Tenemos más de un año de habernos separado, hay apapacho de abrazo, de apoyo, pero algo más de intimidad, no”.

En esta entrevista, Andrea dejó claro que, desde hace un tiempo, Erik dejó la casa que compartían: “Él desde hace mucho tiempo ya no está en casa, porque la gente piensa que sigue ahí, no él ya no está en casa desde hace mucho tiempo”. Por su parte, hace unos días, Erik se deshizo en halagos hacia la madre de sus hijas: “Siempre voy a hablar cosas lindas de Andrea, porque es una linda persona, es una mujer increíble y hoy día tenerla como amiga es increíble, es uno de los tesoros más grande que tengo”. Por su parte, el músico también descartó tener pareja actualmente: “No, ahorita estoy tranquilo, no es algo en lo que piense en estos momentos, tengo muchas amigas y sigo muy cercano a mi familia, a Andrea”, reveló en entrevista para el programa de Imagen Televisión, De primera mano.