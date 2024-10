Maky se ha dado una nueva oportunidad en el amor y así lo presumió

Luego de su divorcio de Juan Soler, Maky ha pasado algunos años enfocada en sus proyectos más personales y por supuesto, en sus dos hijas, Mía y Azul. Sin embargo, en el terreno sentimental había procurado ser prudente y sumamente cautelosa, a pesar de que siempre se ha mostrado abierta a reencontrarse con el amor. Sin embargo, en días recientes, la actriz se ha dejado ver sumamente enoamorada y feliz al lado del empresario Sergio Roitberg, sorprendiendo a todos sus seguidores en redes sociales.

© IG: @maky_moguilevsky La actriz se encuentra en una nueva etapa de su vida

A través de su perfil de Instagram, la también presentadora compartió una fotografía en la que se le puede ver muy cariñosa al lado de Segio, a quien toma con las manos de la cara, mientras se mira fijamente a los ojos, teniendo como telón de fondo un hermoso atardecer en la playa. Y aunque sus seguidores se quedaron con ganas de saber más al respecto, la presentadora solo agregó un emoji de corazón a su publicación.

© IG: @maky_moguilevsky Con esta foto, Maky confirmó que se encuentra enamorada

Como era de esperarse, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, por lo que su publicación se ha llenado de buenos deseos y felcitaciones para la pareja, entre las que destacan los mensajes de algunas de sus amigas famosas como Ximena Herrera, Paty Manterola, Olivia Peralta y Rebecca de Alba, quienes celebraron por todo lo alto el hecho de que la actriz se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

Video Relacionado

Lo que Maky desea en lo sentimental

A inicios de este año, Maky concedió una entrevista a la revista Clase, de El Universal, espacio en el que habló a corazón abierto sobre lo que le gustaría sobre su vida amorosa. “Casarme, tal vez, me gustaría casarme. No sé si casarme y vivir con esta persona que llegue a mi vida, porque ahora estoy soltera, casi un mes, pero sí, me gustaría rearmar mi vida, tener como una estabilidad de pareja más estable…”, explicó la presentadora en aquel entonces-

Aunque la vida en pareja tiene su complejidad, Maky sabe muy bien lo que desea en ese sentido, una relación con determinados acuerdos, tras vivir la experiencia de permanecer muchos años casada. “No volvería a tener un matrimonio, así como tal. Me gustaría tener algo como más establecido. No volver a cortar, pasar por otro rompimiento es muy difícil para mí. Con los años, cuando terminas una relación, lejos de que sea más fácil se vuelve más difícil y ahorita estoy como en ese momento de duelo…”, explicó la conductora de tele sin ahondar en más detalles. Así mismo, habló de lo que anhela en el aspecto familiar. “Todo lo demás lo tengo bien, pero sí me gustaría que mis hijas estén más encaminadas, que hagan más deporte y tal vez tener como más estructura familiar y de pareja…”, dijo.