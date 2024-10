Ella es Rebeca Sáenz Cárdenas, la mujer que conquistó a Michel Kuri

En las últimas horas, la noticia de la confirmación de la relación entre Rebeca Sáenz y Michel Kuri, durante el Gran Premio de México, causó revuelo, no sólo porque representa el fin de una posible reconciliación entre el empresario y su ex novia, Lucero, sino porque su nueva pareja es también ex de una personalidad muy conocida en nuestro país. Con las primeras fotos de los novios, se comenzaron a revelar detalles en torno a la relación, como la identidad de la nueva pareja del sobrino de Carlos Slim Helú, un rostro conocido, gracias a su extensa carrera en el área de noticieros de TV Azteca, y por haber sido, por más de veinte años, esposa de Ernesto Zedillo Jr, primogénito del ex presidente de México.

© JDS Michel Kuri y Rebeca Sáenz Cárdenas debutaron como pareja este fin de semana en el Gran Premio de México.

¿Quién es la nueva novia del empresario?

Después de gritar a los cuatro vientos su amor, durante la Fórmula Uno, evento en el que debutaron públicamente como pareja, los nombres de Rebeca Sáenz y Michel Kuri acaparan los titulares, después de sorprender a todos con su noviazgo. Debido a la carrera de Rebeca, quien siempre se ha manejado con la seriedad propia de su profesión, son pocos los pormenores de su vida privada que se conocen.

Fue la propia Rebeca Sáenz quien compartió su perfil con la audiencia de ADN 40, en un videoclip que grabó para la televisora en 2019, sólo un año y medio después de regresar a la televisión con el programa De ida y vuelta: "Hola, soy Rebeca Sáenz, nací un 9 de mayo de 1972 en Culiacán, Sinaloa. Estudié la carrera de Comunicación e Información en la Universidad de Monterrey, después, trabajé en TV Azteca Noreste en el área de ventas y luego tuve un programa, eso fue en 1997", reveló la presentadora de noticias.

© X @rebecasaenzdz En el año 2000, la originaria de Culiacán, Sinaloa, llegó a la Ciudad de México para incorporarse al área de noticieros de TV Azteca.

Su destacada carrera profesional

Tras sus inicios en la televisión de provincia, Rebeca decidió que era tiempo de probar suerte en la capital del país donde, además de encontrar su lugar en el mundo profesional, fue flechada por Cupido: "En el año 2000 me vine a la Ciudad de México y empecé, Las siete del siete, después, regresé a noticias a hacer Azteca América", recordó.

Sólo cuatro años después de su llegada a la ciudad su camino se cruzó con el de Ernesto Zedillo Jr, a quien conoció durante la apertura de un restaurante. El flechazo fue instantáneo y un año más tarde, en enero del 2005, se casaron en una boda de ensueño realizada a la orilla del mar, en Los Cabos. Ese mismo año, anunciaron que estaban en la dulce espera de su primera hija.

© X @rebecasaenzdz Tras el nacimiento de sus hijas, Rebeca tomó un descanso de 11 años en su carrera profesional, misma que retomó en 2017.

Tras convertirse en mamá, Rebeca tomó una importante decisión e hizo una pausa profesional para vivir al máximo los primeros años de sus dos hijas, Isabella y Victoria: "Dejé mi carrera profesional once años, porque me dediqué a cuidar a mis dos hija", confesó la periodista, en 2019, tras su retorno a la televisión: "Regresé hace un año y medio a ADN 40 y estoy feliz de la vida de pertenecer a este equipo", comentó Sáenz.

El fin de su matrimonio

Cabe destacar que, a pesar de que Rebeca sí tenía cuenta de Instagram y era etiquetada en publicaciones de amigas como Maki, su perfil ha desaparecido y actualmente sólo maneja X , red social en la que su última publicación, la hizo a finales de enero pasado, cuando reposteó un mensaje de Daniel Habif que decía: "Cuando haya terminado la tempestad, fíjate en quién sigue a tu lado, quién preguntó cómo estabas o si necesitabas algo, revisa bien el teléfono para dejar claro quién llamó o escribió y quién no".

© X @rebecasaenzdz En 2005, Rebeca se casó con Ernesto Zedillo Jr, padre de sus dos hijas, Isabella y Victoria.

Debido a que la separación entre Rebeca y el padre de sus hijas ocurrió de forma privada, no se tiene claro cuándo terminó su relación; sin embargo, el matrimonio estuvo envuelto en rumores de ruptura desde abril pasado, justo un mes antes de que Ernesto Zedillo Jr y su hija, Isabella, sostuvieran su primer encuentro con Nicolás Buenfil, el hijo que el empresario procreó con Érika Buenfil.