Michel Kuri, ex novio de Lucero, posa por primera vez con su nueva novia

El Gran Premio de México se convirtió en el epicentro del automovilismo internacional, donde los amantes de la velocidad se dieron cita para disfrutar del espectáculo, tanto en el circuito del famoso Autódromo Hermanos Rodríguez, como en las gradas, donde llamó la atención la presencia de varias celebridades como Michel Kuri, el ex novio de Lucero, quien debutó con su nueva novia en un evento público. A más de un año de su ruptura con la intérprete de Electricidad, el empresario encontró nuevamente el amor al lado de Rebeca Sáenz, ex esposa de Ernesto Zedillo Jr y madre de sus dos hijos menores. Esta pareja se convirtió en la gran revelación de este evento en el que también vimos Lucero Mijares.

© JDS Michel Kuri y Rebeca Sáenz Cárdenas se convirtieron en la pareja sorpresa del Gran Premio de México.

La pareja sorpresa de la F1

La Fórmula 1 se convirtió en el marco perfecto para que la periodista y el empresario hicieron oficial su relación, posando por primera vez de la mano para los medios de comunicación. Sonrientes y muy enamorados, la pareja sorpresa del Gran Premio de México, disfrutó de principio a fin de esta competencia a la que Kuri es un asistente imperdible al que también acudió en compañía de su primogénito, Michel Kuri Jr.

Esta relación causó revuelo debido a que, el divorcio de Rebeca con el hijo del ex presidente Ernesto Zedillo, terminó en total hermetismo. Tras finiquitar su matrimonio de más de 20 años, la periodista mexicana se ha dado la oportunidad con el empresario quien, el verano del año pasado, anunció su ruptura con la cantante Lucero, luego de una década juntos.

© IG @michel_kuri_s Michel Kuri, con su primogénito, Michel Kuri Jr.

Un adiós definitivo

Sonrientes, Rebeca Sáenz y Michel Kuri disfrutaron de este espectáculo donde los vimos convivir por primera vez como pareja. En febrero de este año, la prensa cuestionó a Michel Kuri sobre una posible reconciliación, una posibilidad que, en aquel tiempo no cerró, pero que ahora se siente lejana: "No me pregunte eso, es una pregunta difícil de contestar, tiene una carrera por delante y muchas cosas qué hacer. El cariño siempre ha existido, siempre estará", declaró el empresario al programa ¡Siéntese quien pueda!

© IG @michel_kuri_s El verano pasado, Lucero y Michel Kuri terminaron su relación, luego de una década juntos.

El inicio de su historia juntos

Desde que Lucero anunció el fin de su relación, el año pasado, los medios especularon vincularon en varias ocasiones al empresario con otras mujeres; sin embargo, cabe resaltar que Rebeca Sáenz es la única persona que Kuri ha presentado formalmente como su novia.

Por su parte, el matrimonio de Rebeca con Ernesto Zedillo Jr estuvo envuelto en rumores de separación, desde septiembre pasado. Debido a que la pareja siempre se ha mantenido alejada de los reflectores, lo único que se sabía de la familia fue el encuentro que Zedillo Jr y su hija Isabella, sostuvieron con Nicolás Buenfil, el hijo que Ernesto procreo con la actriz Érika Buenfil, en mayo pasado, cuando el chico posteó su primera foto junto a su papá y su hermana.