Dayanara Torres celebra sus 50 años con un soñado viaje en familia por Italia

Vaya forma de celebrar su cumpleaños... Dayanara Torres está de manteles largos, pues este 28 de octubre cumple 50 años. Para festejar este aniversario tan especial, la reina de belleza ha decidido hacer un viaje familiar a Italia. Rodeada de sus seres queridos, entre buena comida y los recuerdos más increíbles, Dayanara Torres ha dado la bienvenida al 'quinto piso'. A través de sus redes sociales, la puertorriqueña ha dado un vistazo de este viaje tan especial, en el que la acompaña uno de sus hijos Ryan, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. El ausente en este viaje ha sido su hijo mayor, Cristian, quien posiblemente tenga compromisos profesionales que le impidan estar con su mamá, pero es probable que la sorprenda de otra forma, pues son muy unidos.

© @dayanarapr Dayanara Torres está en Roma con sus seres queridos

A esta travesía se ha sumado Hannah Jualiana, la novia de Ryan, además de otros seres queridos de Dayanara; su madre, la señora Luz Delgado, su hermana Jinny Torres con el esposo de esta, José Ignacio Álvarez, y los amados sobrinos de Dayanara; Santiago y Andrea. El animoso grupo ha empezado su periplo italiano por la capital: la espectacular ciudad de Roma. En sus redes, la modelo y actriz compartió un video previo a su llegada a Roma, el cual acompañó con las siguientes palabras: "No existe mejor forma de CELEBRAR my Bday (Oct28) que con mis personas favortias. Los amo".

© @dayanarapr Dayanara Torres con sus compañeros de viaje

La familia al completo ha degustado algunos platillos propios de la gastronomía italiana como pizza y pasta, además de disfrutar del típico gelato. También se han dejado ver haciendo excursiones por algunos de los puntos más turísticos de la ciudad, como el Coliseo y el Foro romano. Ha sido en estos legendarios sitios donde Dayanara y los suyos se han hecho las fotos más increíbles, mostrando lo bien que la están pasando.

© @dayanarapr Dayanara Torres con su mamá y su hijo Cristian y la novia de este, Hannah Juliana

Las aventuras de la familia Torres continuarán por Europa y en sus redes Dayanara seguirá compartiendo más de este viaje en honor a sus cinco décadas de vida, las cuales le han dejado todo tipo de experiencias y enseñanzas convirtiéndola en la gran mujer que es.

'Siempre (hay que) buscar la felicidad en cada proceso'

En ese sentido, las cosas pintan bien para la también presentadora, pues la segunda temporada de su podcast Lab de la felicidad ha sido bien recibida. En una reciente entrevista con ¡HOLA! Américas, Dayanara habló acerca de cómo se mantiene en positivo a pesar de las adversidades que le han tocado vivir, como su diagnóstico de cáncer en 2019.

La reina de belleza compartió que, a pesar de todo, es importante mantener una buena actitud, pues es clave para el bienestar físico y emocional ya sea el proceso que uno enfrente, como en su caso. "No importa las cosas que te estén pasando, siempre buscar la felicidad en cada proceso, en todo lo que estés pasando. Hasta yo pasando por cáncer, le vi felicidad, porque me dio a entender que mi propósito en esta vida es hablar de este tipo de cáncer, porque no todo el mundo sabe del cáncer, porque yo no sabía de ese tipo de cáncer de la piel. Yo pensaba que era la cosa más fácil de la vida, que si tuviera una manchita, que me la remuevan y ya. Y no es así. Ese cáncer se corre por todo tu cuerpo y puede llegar a cualquier órgano".

© @dayanarapr Dayanara Torres ha superado muchas adversidades, siempre con la mejor actitud

De esa dura lección, Dayanara se convirtió en portavoz de dicha enfermedad y eso le hizo ver la 'otra cara de la moneda'. "Hice la campaña, y creo que eso me dio mucho más felicidad, saber que de alguna manera, alguna persona pudiera salvarse o encontrar un cáncer a tiempo, fue increíble. Eso me dio felicidad".