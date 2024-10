¡La suegra más divertida! Dayanara Torres consiente a la novia de su hijo Ryan en su cumpleaños

A unos días del lanzamiento de la nueva temporada de su podcast Lab de felicidad, donde Dayanara Torres comparte consejos de bienestar, la ex Miss Universo mostró en redes sociales cuál es su secreto para mantener una sonrisa permanente en su rostro: ser mamá. Su amor familiar, no sólo se limita a sus hijos, la presentadora también se ha convertido en el lugar seguro de las novias de sus hijos a quienes consiente de la misma forma que lo hace con ellos. En ese sentido, hace unas horas, compartió el lindo detalle que tuvo con Hanna, novia de Ryan, con quien comenzó hace poco más de un año y quien ya es una más del clan. Con motivo de los 21 años de la joven, Dayanara le preparó un íntimo festejo que incluyó varios bailes en Tik Tok.

© IG: @dayanarapr Para Dayanara no hay momento más especial que cuando está con sus dos hijos, Ryan y Christian.

La sorpresa a su nuera

Mostrando su lado más divertido, Dayanara aprovechó que su hijo y su novia estaban en casa, para tener este gesto con la jovencita con quien, a tenor de las imágenes, se lleva muy bien: "¡Feliz cumpleaños mi Hanna! Eres un alma tan hermosa, no cambies nunca", escribió como descripción del clip donde compartió detalles de esta celebración a la que también estuvo invitada la mamá de la joven.

Además de soplar la velita de su pastel y escuchar el Happy Birthday, Hanna y Ryan motivaron a Dayanara a acompañarlos en un par de bailes que compartieron en Tik Tok. Aunque la puertorriqueña maneja una imagen muy solemne y pocas veces la vemos interactuar de esta manera en redes, se dejó llevar y se animó a grabar un par de trends que, confesó, no conocer: "Ni idea de lo que estoy haciendo con mi Rayan y Hanna", escribió junto al clip donde la vemos muy sonriente seguir las indicaciones de los chicos.

En mayo pasado, Dayanara celebró por todo lo alto el cumpleaños número 21 de su hijo Ryan, una fecha en la que tuvo la fortuna de estar acompañada de su hijo mayor, Christian y de su novia, Kylie Jane Marco, su otra nuera, con quien se lleva de maravilla. En aquella ocasión, la presentadora le escribió al joven: "Mi Ryan mi muñequito hermoso. Cuánto te amo. Verte crecer, convertirte en el joven tan dulce y cariñoso que eres y verte dedicarle tanta pasión a todos tus talentos y tus estudios me llena de tanto orgullo".

© IG @dayanarapr La ex Miss Universo disfruta de una nueva etapa de su vida, ahora que sus hijos han crecido.

Una nueva etapa en Miami

Orgullosa de los hombres que ha formado, Dayanara ha tenido que darle un nuevo sentido a su vida en los últimos años, debido a que tanto Christian, como Ryan, han comenzado a escribir su propia historia profesional y ahora ella tiene más tiempo libre, una situación que la alentó a regresar a Miami, donde vive gran parte de su familia: "Cuando se fue el pequeño, no sabía qué hacer con mi vida, porque mi vida era levantarme en la mañana llevarlos a la escuela, al deporte y a todas las actividades, de repente, eso se me va de las manos y me quedé como en blanco, por eso decidí regresar a Miami y volver a la televisión", confesó en entrevista para ¡HOLA! USA el año pasado.

En esa conversación, realizada en la alfombra roja de los 20 años de Premios Juventud, Dayanara confesó que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa: "Ahora mi vida cambió y tengo el espacio para hacerlo, ellas ya tienen sus vidas, uno vive en Nueva York y el otro está en Miami, aunque va a terminar en Nueva York. Así que estoy disfrutando esta etapa nueva de mi vida", reconoció.