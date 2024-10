En medio de su dulce espera, Migbelis Castellanos se compromete con Jason Unanue

Migbelis Castellanos está pasando por una de las mejores etapas de su vida. En medio de la dulce espera por su bebé, la presentadora de Enamorándonos USA se ha comprometido con su novio Jason Unanue. Luego de más de un año de relación, el empresario ha decidido dar el siguiente paso y pedirle a Migbelis que se case con él. A través de sus redes sociales, la reina de belleza compartió un video de la propuesta matrimonial, la cual se dio a orillas del mar, en un restaurante en Miami.

© @milynette Migbelis Castellanos y Jason Unanue se casarán

En el video, el cual está musicalizado con la pieza Can't Help Falling in Love, se aprecia a Migbelis llegando al lugar de la mano de Jason, quien la conduce hasta un camino de pétalos de rosa en la playa y es ahí, al final del camino, cuando él se arrodilla y le pide que sea su esposa. Para la ocasión, el empresario cuidó cada detalle para hacer de este momento algo inolvidable; decoró la playa con rosas rojas además de velas.

Así fue la propuesta matrimonial de Migbelis Castellanos View post on Instagram

Tras la respuesta afirmativa de Migbelis, ambos se fundieron en un abrazo y un beso, además de que Jason besó y tocó tiernamente la pancita de su futura esposa.

Migbelis usó un mini vestido con encaje en un color claro con unas bailarinas metalizadas, mientras que él llevó un pantalón azul marino con una camisa blanca. "Take my hand, take my whole life too. Mi amor, mi presente y mi futuro", se lee en la descripción del video.

© @anapatriciatv Ana Patricia Gámez está feliz por el embarazo y el compromiso de Migbelis Castellanos

Varios famosos reaccionaron a la propuesta matrimonial de Migbelis y Jason. Lili Estefan, Michelle Galván, Ana Jurka, Jackie Guerrido, Ana Patricia Gámez y más comentaron el post de la conductora de televisión. Francisca comentó el video de Migbelis y le deseó todo lo mejor: "Estoy llorando, ¡qué alegría!". Maity Interiano también escribió: "Muchas felicidades. Que continúen llegando tantas bendiciones a tu vida. Te lo mereces".

Amor a primera vista

En una entrevista con ¡HOLA! Américas en septiembre del año pasado, Migbelis nos compartió qué fue lo que la conquistó de Jason y que fue amor a primera vista. "Lo que me conquistó de lejos es que yo lo vi de lejos en un evento de trabajo y yo empecé a preguntar por él, el chico de rulos, de rizos. Y digo, ‘¿quién será ese hombre?’. Yo digo que me conquistó con sus rizos y luego la conversación se dio muy natural, toda la noche estuvimos platicando y ahí surgió el clic y ahí lo empezamos a construir y lo seguimos haciendo.

© IG: @milynette Migbelis Castellanos y Jason Unanue se convertirán en padres en 2025

Tras más de un año de relación, en agosto pasado la pareja dio a conocer la feliz noticia de que estaban a la espera de su primer hijo en común. Se tiene previsto que el baby Unanue-Castellanos llegue al mundo en la primavera de 2025, en el mes de marzo.