Con ilusión, Migbelis Castellanos revela el sexo del bebé que espera

Migbelis Castellanos vive una de las etapas más felices de su embarazo, pues ya descubrió el sexo de su bebé. El pasado fin de semana dio un vistazo de fiesta de gender reveal que tuvo al lado de su novio, Jason Unanue, y algunos de sus amigos y seres queridos más cercanos. La reina de Nuestra Belleza Latina 2018 mantuvo en suspenso el resultado; de si era una niña o un niño y fue este lunes en la transmisión de Desiguales, el show que conduce, donde reveló la emocionante noticia. Migbelis Castellanos y Jason Unanue ¡están esperando un niño!

© @milynette Jason Unanue y Migbelis Castellanos esperan a su primer hijo juntos

La dinámica para revelar el sexo del bebé frente a la televisión fue muy divertida y deliciosa, pues Migbelis usó un pastel para sorprender a Adamari López, Karina Banda, Amara 'La Negra' y la doctora Nacy Álvarez. Migbelis le pidió a sus compañeras que se voltearan para partir el pastel apoyada por una copa de cristal, y al mostrar el relleno de este, era de color azul, lo cual indicaba que se trataba de un varoncito. Las presentadoras, al darse la vuelta y ver el resultado, estallaron de emoción.

© Desiguales Migbelis compartió con sus compañeras su felicidad por su varoncito

Amara 'La Negra' fue la más contenta de todas, incluso se atrevió a decir que el bebé de Migebelis podría ser dentro de unos años el interés amoroso de una de sus preciosas gemelas, las pequeñas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress, de dos años y medio. "¡Mi amor! El futuro esposo de Sumajestad y Sualteza cualquiera de las dos, ¡ay qué emoción! Estoy muy contenta por ti", dijo la también actriz en medio de una euforia total. "Yo sabía mi amor que en espíritu era un niño", agregó.

La familia de Migbelis no pudo estar presente en el gender reveal del pasado domingo, por lo que armaron su propia celebración en Cabimas, Venezuela. Sus padres, sus abuelos, su hermano mayor e incluso su hermano menor — del que hasta hace poco estaba distanciada — festejaron a la distancia la feliz noticia del pequeño que viene en camino.

Migbelis soñó con un varoncito

En ese sentido, Migbelis reconoció que ella también tenía una corazonada, pero que muy al inicio de su embarazo pensaba que se trataba de una niña. "Les voy a confesar algo bien personal. Yo al principio pensaba que era una niña", dijo la presentadora de raíces venezolanas. El pasado domingo tuvo la fiesta de revelación de sexo, pero antes de eso, contó que tuvo un sueño en el que se veía como mamá de un varoncito.

© IG: @milynette Migbelis Castellanos y Jason Unanue

"Los primeros tres meses yo decía, 'siento que es una niña'. Y resulta que de sábado para domingo, soñé, se los prometo, que tenía un bebé varón, y yo me levanté el domingo y dije, no quiero meterme esto en la cabeza'... Entonces dije le voy a poner la mejor energía que sea lo que quiera ser y llegué a la revelación de sexo y me di cuenta que sí".

Por la forma de su vientre y algunos síntomas, algunas personas cercanas de su entorno creyeron que se trataba de una nena, por lo que el resultado de un varoncito los sorprendió gratamente. "Fue una sorpresa muy bonita, la mayoría pensaba que era niña", contó la futura mamá. Ahora, para Migbelis y Jason Unanue vienen meses de muchos preparativos, como la decoración de la habitación del bebé además de la misión más importante de todas: buscar el nombre ideal para su pequeñín.