Valtteri Bottas, piloto de la F1, disfruta de unos tacos en las calles de la Ciudad de México

Valtteri Bottas, piloto de la Fórmula 1, está en la Ciudad de México a propósito del Gran Premio, el cual se llevará a cabo el domingo 27 de octubre. Antes de 'calentar motores', Bottas, de la escudería Kick Sauber, disfrutó de unos deliciosos tacos en El Califa de León, la famosa taquería que se hizo viral por obtener su estrella Michelin.

© @valtteribottas Valtteri Bottas comiendo tacos en la Ciudad de México

A través de sus redes sociales, el piloto de origen finlandés compartió varias imágenes en las que se mostró como un comensal más disfrutando de la gastronomía callejera de la capital del país. En las fotos, tomadas por su pareja, la ciclista profesional Tiffany Cromwell, Bottas se deja ver comiendo tacos, sentado en la acera de la calle. "Michelin Star Taco Tuesday", escribió el piloto, quien estaba encantado con el platillo.

© @valtteribottas Valtteri Bottas

Las imágenes también fueron replicadas en su cuenta de X.

Bottas y su novia fotografiaron incluso la parrilla, desde donde el señor Arturo Rivera, hace magia y deleita a los cientos de comensales hambrientos que hacen fila para comer una orden de tacos.

Valtteri Bottas fotografió el local en la Ciudad de México donde comió tacos

Un auténtico fan de los tacos

Esta no es la primera vez que Valtteri muestra su afición por los tacos. En el Gran Premio de Estados Unidos, la escudería del piloto compartió un video en sus redes sociales en el que el propio Valtteri aparece dando su receta para hacer tacos de carne. "Bienvenidos al show de cocina de Valtteri, hoy les diré cómo hacer tacos. Hoy prepararemos tacos de carne con chile jalapeño", se escucha decir al piloto.

Además de ser un aficionado a la cocina, su amor por los tacos va más allá. Junto con su novia, Bottas lanzó una colección de camisetas y gorras con divertidos estampados, en los que puede leerse: "I'm here for the tacos (Estoy aquí por los tacos)".

© Facebook Valtteri Bottas Valtteri Bottas y su novia Tiffany lanzaron unas camisetas que dicen "I'm here for the tacos"

Incluso, ha festejado sus triunfos en el Gran Premio de la Ciudad de México con una buena tanda de tacos. En 2022, luego de competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez comentó en una declaraciones recogidas por Infobae: "Ya comi tacos, pero aquí son más pequeños que en Europa". Entusiasmado por el platillo, que consiste en una tortilla de maíz o de harina y la proteína al gusto acompañada por una buena salsa, agregó: "Me comería entre 30 entre desayuno, comida y cena".

¿Cuándo es el Gran Premio de México?

La carrera se llevará a cabo el 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital del país. Previo al día gran día, habrá prácticas libres y eventos relacionados. El viernes 25 de octubre habrá dos prácticas, a las 12:30pm hora local y a las 4pm.

© Rudy Carezzevoli El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo este domingo 27 de octubre

La tercera práctica libre será el sábado 26 de octubre a las 11:30am y en punto de las 3pm se dará inicio al qualy, en el cual se decidirá la parrilla de salida del domingo.

El domingo 27 de octubre las actividades inician con la ceremonia de apertura en punto de las 1pm y una hora después arrancará la competencia.