Sara Corrales da el 'sí, quiero' al amor de su vida

¿Cuál fue tu reacción?

¡Grité! Lo primero que exclamé fue: "¡No, no lo puedo creer mi amor! ¡Me haces la mujer más feliz del mundo!". Fue el momento que yo siempre había anhelado y con el hombre que siempre soñé. Mi mamá y mis amigos estaban llorando de emoción. Abracé a Damián, aunque seguía sin entender esa mezcla tan linda de sensaciones. Ya habíamos hablado sobre matrimonio, y le había insinuado que la entrega del anillo me la imaginaba única e inolvidable. La verdad, no tenía en mente algo así, tan sencillo, diferente e irrepetible a la vez.

Para mí, que mi madre y la gente tan cercana fueran testigos y cómplices del instante lo volvió inolvidable. Otro aspecto que hizo aún más singular el momento fue que en el mismo lugar donde, a solo 15 días de haber visto por primera vez a Damián, con mucha determinación y seguridad, les conté a mis amigos que había conocido al hombre con el que me iba a casar. Justo allí, en ese sitio, y sin él saberlo, se arrodilló y me pidió matrimonio.