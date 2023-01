Sara Corrales revela qué siente por Gabriel Soto y aclara: ‘Yo me respeto muchísimo’

A falta de apariciones juntos, Gabriel Soto e Irina Baeva no han dejado de ser objeto de rumores que ponen en duda la solidez de su relación. Y aunque ellos han repetido una y otra vez que siguen juntos y felices, algunos no dejan de insistir en que los actores han tomado caminos separados. Desde hace tiempo se especuló que el galán mexicano habría sido flechado por una guapa compañera de telenovela, Sara Corrales, lo cual fue desmentido por ambos en su momento. Sin embargo, estas versiones no se han disipado por completo, y la actriz colombiana ha querido revelar lo que siente por el actor: un sincero amor de amigos.

Gabriel Soto y Sara Corrales llegaron al altar pero en su telenovela

Sara y Gabriel son pareja, pero solo en la ficción. Los dos graban Mi Camino es Amarte (TelevisaUnivision), telenovela en la que incluso llegaron al altar. Pero fuera de cuadro, las cosas tienen otro giro. “En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto”, comentó la actriz a Televisa Espectáculos.

La intérprete colombiana admitió que le resulta halagador que la vinculen con alguien como Gabriel, menos por el hecho de que sea una persona con compromisos. “A mí me encanta que me relacionene con hombres inteligentes, con hombres talentosos, con hombres disciplinados, con hombres espirituales”, expresó. “Pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso”, expuso, refiriéndose a la relación que Soto sigue manteniendo con Irina.

“A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí”, señaló. “La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé perfectamente en este momento de la vida qué es lo que quiero y qué es lo que no”, comentó. La actriz colombiana dijo que el hombre que quisiera conquistarla debería ser, en primer lugar, soltero y fiel, además de que le cause admiración como persona.