¿Gaby Espino está en pareja o no? La actriz siembra las dudas de su vida sentimental

Gaby Espino había ilusionado a sus seguidores con la noticia de que había dejado la soltería. Incluso, dijo que aquellos que estuvieran curiosos por conocer la identidad de su galán tendrían que hacer su investigación. Sin embargo, esto se trataría de una falsa alarma, pues la actriz y empresaria no estaría en pareja, justo así lo ha confirmado el portal Las Top News, de la periodista Mandy Fridmann.

Hace unos días, la actriz de raíces venezolanas visitó el podcast de su compatriota Camila Canabal y en medio de la conversación, esta cuestionó a Espino sobre su estatus sentimental. Las declaraciones de la estrella de Santa Diabla dejaron boquiabiertos a todos, pues dio a entender que estaba plena y feliz en su vida amorosa, incluso dijo que le brillaban los ojos, como a cualquier enamorada.

"Estoy contenta, estoy contenta. Me brillan los ojos, pero no voy a decir más nada", dijo en el podcast. Estas declaraciones sobre su supuesto nuevo amor eran las primeras en más de dos años, pues la última vez que estuvo en pareja fue con el empresario Miguel Mawad, con quien rompió en 2022.

Además de revelar que estaba "muy contenta", Gaby dejó ver que no daría más detalles sobre la identidad de su galán, por lo que no había lugar a dudas de que estaba dándose una nueva oportunidad en el plano amoroso. "Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más", agregó en el podcast de Canabal en referencia a su supuesto galán.

Sin embargo, parece que la actriz de 46 años no está en pareja, sino que estaría volcada en su faceta como madre, empresaria y actriz, por lo que las cosas del amor, en estos momentos pasarían a un segundo plano.

'Mi soltería me la he disfrutado muchísimo'

A casi dos años de que se diera a conocer su última relación amorosa, Gaby ha aprovechado el tiempo al máximo, pues en abril de 2023 inauguró la segunda sucursal de Agave Beauty Bar en Miami, además de trabajar con Ximena Duque en un emprendimiento para ayudar a miles de mujeres por varios países. A nivel personal, también ha trabajado mucho, cuidando de sí misma y haciendo de ella su mejor inversión, por lo que le ha 'sacado jugo' a su etapa sin pareja.

"Mi soltería me la he disfrutado muchísimo porque he trabajo mucho en mí me he dedicado ese tiempo a mí. Creo que es necesario entender lo que significa la soltería, a lo mejor a esta edad la entiendo de una manera distinta. Antes cuando uno decía 'estoy soltero' era como una desesperación, ahora es rico y ya con tiempo para ti", djo en ese mismo podcast.

"Llega la persona correcta cuando debe llegar y mientras no llega, dedícatelo a ti y conviértete mas bien en esa persona que quieres atraer", añadió la actriz, quien está viviendo una buena racha tanto en lo profesional como en lo personal.