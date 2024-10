Gaby Espino estrena romance y así lo confirma: 'Estoy contenta, me brillan los ojos'

Gaby Espino es una de las actrices más bella de la pantalla chica y ha conquistado los corazones de guapos actores, sin embargo desde hace un tiempo se había mantenido alejada del plano amoroso. Ahora, la estrella de telenovelas y empresaria ha revelado que está en pareja, ¡sí, así como lo lees! La actriz de Santa Diabla se ha despedido de la soltería y está felizmente en pareja, justo así lo reveló en el podcast de su compatriota Camila Canabal.

© Kike Flores Gaby Espino ha dejado la soltería

A la pregunta expresa de si estaba con alguien, Gaby Espino respondió: "Estoy contenta, estoy contenta. Me brillan los ojos, pero no voy a decir más nada". De esta forma, la actriz compartía que está en pareja, sin embargo, los detalles así como la identidad del galán que conquistó su corazón se los ha reservado. "Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más", agregó entre risas.

"¿Te estás escondiendo?", le preguntó directa Canabal, a lo que esta respondió: "No, no escondida, simplemente estoy viviendo mi felicidad", explicó Gaby, dejando ver que si se reservaba todo lo de su relación, era con el propósito de proteger su privacidad.

© @gabyespino Gaby Espino se reservó los detalles de su relación

En ese sentido, Gaby Espino habló de lo mucho que ha disfrutado su soltería. Recordemos que la última vez que estuvo en pareja, al menos de conocimiento público, fue en 2022, con el empresario Miguel Mawad. En los momentos en los que ha estado sola, Gaby se ha dedicado a trabajar en sí misma. "Mi soltería me la he disfrutado muchísimo porque he trabajo mucho en mí me he dedicado ese tiempo a mí. Creo que es necesario entender lo que significa la soltería, a lo mejor a esta edad la entiendo de una manera distinta. Antes cuando uno decía 'estoy soltero' era como una desesperación, ahora es rico y ya con tiempo para ti".

"Llega la persona correcta cuando debe llegar y mientras no llega, dedícatelo a ti y conviértete mas bien en esa persona que quieres atraer", añadió.

Video relacionado

Su hija teme que se quede sola

En esta amena conversación, Gaby compartió que su hija, Oriana, de 16 años, teme que, al irse a la universidad, Gaby se quede sola. Incluso, en más de una ocasión, 'Ori' le ha transmitido este mensaje. "Oriana me dijo, que tiene 16 años: 'Ma, yo quiero que estés con alguien, porque no me quiero ir a la universidad y dejarte sola'. Me dio toda la ternura del mundo".

© @gabyespino Oriana, la hija mayor de la actriz, quiere verla en pareja, pues teme que se quede sola cuando se vaya a la universidad

Espino, de 46 años, reconoció que la vida en pareja es algo que le gusta, además de los planes que tienen para el futuro. "Me encanta estar en pareja y creo que el estado perfecto es estar con una pareja, un compañero de vida", indicó. "Al final yo sí quiero tener un compañero de vida y tener una vida normal junto a alguien, construir algo lindo con alguien".