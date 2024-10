El pasado 21 de octubre, Kim Kardashian llegó a los 44 años y, como era de esperarse, recibió una lluvia de felicitaciones. Además de los mensajes de parte de su famosa familia, la empresaria celebró con una dedicatoria especial de Ivanka Trump, cuya amistad es cada vez más cercana. Y entre los obsequios que recibió en su día, destacó el que le dio su propia hija, North West, una increíble joya con un singular grabado.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian celebró su cumpleaños con un lino detalles de su hija North West.

Luego de retomar las numerosas felicitaciones que recibió por su cumpleaños, Kim publicó en sus historias de Instagram un video en el que muestra el obsequio que le dio su primogénita. Se trataba de un collar de diamantes. Sin embargo, no fueron las gemas lo que más llamó la atención en la pieza, sino el toque personal que la niña de 11 años quiso darle.

“North me regaló este collar de diamantes que dice: 'Skibidi Toilet'. Wow!”, expresó Kim riendo, al parecer un poco sorprendida por el grabado. Mientras sostenía la joya, hizo zoom para observar más de cerca el grabado único en el colgante rectangular del collar.

© Instagram @kimkardashian North West le regaló a Kim Kardashian un collar de diamantes con un curioso grabado.

Mientras la fundadora de SKIMS seguía sosteniendo su collar nuevo, North dijo: “Y 'Con amor, North’”, describiendo el grabado en la parte posterior del dije. Así que su mamá dio vuelta el colgante para mostrar el grabado, en el que también se mostraba la fecha del regalo.

North agregó, aparentemente explicando su curioso regalo: “Porque amas a Skibidi Toilet”. A lo que Kim reaccionó riendo: “¿Sí?”. Y la pequeña agregó entusiasta: “¡Sí!”.

© Instagram @kimkardashian La joya tenía también una dedicatoria de North y la fecha del cumpleaños de Kim.

Skibidi Toilet es una serie web de animación creada por Alexey Gerasimov en su canal DaFuq!?Boom!. La trama presenta una guerra ficticia entre inodoros con cabezas humanas y humanoides. Desde su lanzamiento en YouTube el año pasado, obtuvo un gran éxito, sobre todo entre las nuevas generaciones.

Otras sorpresas para Kim en su día

Previamente, Kardashian había compartido algunos vistazos de su celebración cumpleañera en casa. En otro video reveló que sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm colocaron globos con mensajes y fotos de la familia como una linda sorpresa. “Miren lo que 'Chi Chi' y los niños me hicieron. Me hicieron globos, pero con mensajes colgantes y fotos de cada uno de nosotros”, expresó la feliz mamá mientras mostraba su comedor con muchos globos rosas y blancos con serpentinas.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian recibió hermosas flores en su cumpelaños.

La empresaria también mostró los numerosos ramos y arreglos de flores que le enviaron por su ‘nueva vuelta al sol’. Algunas habitaciones de su casa quedaron prácticamente cubiertas de rosas, orquídeas, peonias y otras hermosas flores. Ella se mostró muy agradecida mientras mostraba en un video estos lindos detalles.

© Instagram @kimkardashian Los hijos de Kim Kardashian le prepararon una linda sorpresa con globos.

También mostró el pastel de cumpleaños con el que, al parecer sus retoños la celebraron. Se trataba de una tarta sencilla decorada con el mensaje ‘Happy Birthday Mommy’ y adornada con varias velitas doradas. En el breve video que compartió de este momento de su festejo, al parecer Kim estaba por apagar las velas y pedir su deseo, tal cual dicta la tradición.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian también tuvo un lindo pastel de cumpleaños.

Oficialmente soltera, Kim se ha centrado en sus hijos, quienes son su mayor adoración. Sin embardo, ha admitido que no es fácil ser mamá sin el acompañamiento y apoyo de una pareja. “No sé por qué no tengo la fuerza para ser súper estricta. Ninguno de mis padres era estricto. Khloé es mucho más estricta. Ojalá yo fuera más así, pero, ya sabes, soy una sola persona y es abrumador. ¿Cómo hago para hacer todo esto?, confesaba hace tiempo en el reality The Kardashians.