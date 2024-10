Ivanka Trump celebra el cumpleaños de su amiga, Kim Kardashian, con un cálido mensaje

Kim Kardashian es de las personalidades cuyo nombre es reconocido a lo largo del planeta. La socialité ha sabido hacer de su estilo, los lujos, su familia y sus momentos personales algo icónico en el mundo del espectáculo gracias al reality que la lanzó a la fama, Keeping Up with the Kardashians. Por ello, en su cumpleaños número 44, celebrado este lunes, la también empresaria recibió los mensajes más lindos de parte de sus seres queridos, entre ellos el de sus famosas hermanas y, por supuesto, de una de sus grandes amigas, Ivanka Trump.

La también socialité y política envió un lindo mensaje para su amiga a través de las historias en su perfil de Instagram, en donde agregó una galería de fotos que, a lo largo de los años, han marcado su amistad.

"¡Feliz cumpleaños, Kim Kardashian! Tu increíble espíritu, enorme corazón, gran sentido del humor y tu impulso imparable inspiran a todos a tu alrededor", escribió Ivanka junto a una foto de ambas en un evento de gala.

Y agregó: "Eres una amable y cariñosa amiga", recordando los ratos en los que han coincidido. Ivanka también compartió una linda foto de las dos en un rato más tranquilo y personal, en el que se dejaron ver sonrientes durante una salida juntas.

Además, resaltó la seriedad de Kim para momentos delicados, como en los que han coincidido de forma política, en los que además dejan ver lo capaces que son de tratar temas de esta índole.

Feliz por esta amistad que han cultivado desde hace más de una década, agregó: "¡Brindo por celebrarte hoy y siempre!". Ivanka concluyó su mensaje con una foto aún más especial del festejo de Kim el año pasado, en la que ambas posan para la cámara junto a otras celebridades amigas de la estrella de televisión: Lydia Kives, Lauren Sánchez y Laura Arrillaga-Andreessen.

El inigualable amor de mamá

Así como Ivanka, Kris Jenner, mamá de Kim, dedicó una publicación muy especial para celebrar los 44 años de la socialité. Feliz, mostró algunas fotos de su álbum familiar, en las que Kim era apenas una niña

" ¡¡¡Feliz cumpleaños a mi hermosa Kimberly!!! Eres realmente una luz para todos los que te conocen", escribió junto a las imágenes tan tiernas.

Entre fotos más actuales y otras más de los primeros años de Kim, Kris continuó: "Tu fuerza y determinación es lo mejor que ninguna y la forma en que luchas constantemente por aquellos que necesitan tu ayuda y siempre das tu energía y amor a todos los que te rodean".

" Estoy tan orgullosa de ti cada día. Eres la madre, hija, hermana, tía y amiga más increíble. Eres una gran parte de mi corazón, y aprecio cada precioso recuerdo que hemos hecho", anotó la Momager.

Y concluyó: " Me traes tanta felicidad y alegría y te amo más allá de cualquier medida mi hermosa hija. Te quiero 💕".