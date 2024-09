¡Qué grande está! North West impacta en el nuevo posado familiar de Kim Kardashian

Kim Kardashian ha comprobado que el tiempo se pasa volando cuando se es mamá, pues ha visto a sus hijos crecer a pasos agigantados. La influencer y empresaria recientemente compartió un hermoso posado familiar junto a los cuatro hijos que comparte con Kanye West, y entre los comentarios que recibió hubo un común denominados: North, su primogénita, luce muy linda y se acerca rápidamente a la adolescencia.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian presumió a su linda tribu en tiempos de regreso a clases.

El pasado 17 de septiembre, Kim tomó su cuenta de Instagram para mostrar cómo han vivido ella y sus hijos el regreso a clases. “El ajetreo escolar está sobre nosotros”, escribió la fundadora de SKIMS.

Kim publicó tres fotos junto a sus hijos: North, de once años, Saint, de ocho, Chicago, de seis, y Psalm, de cinco. Las niñas usaban un uniforme escolar compuesto por una camiseta azul marino y una falda corta a cuadros, así como calzado deportivo. Por su parte, los chicos vistieron bermudas y camisetas de colores distintos. “¡Qué hermosa tribu de bellezas!”, comentó Khloé Kardashian, hermana de Kim.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian es una madre dedicada y cariñosa con sus cuatro hijos.

Más allá de los atuendos, uno de los detalles que llamó la atención fue la apariencia de North, pues quedó más que claro que ya no es una niña pequeña y que en un abrir y cerrar de ojos se convertirá en toda una teenager. La mayor de los hermanos West-Kardashian lució una linda sonrisa con frenillos incluidos, además de un moderno peinado con su larga melena oscura.

“¿Esa es Northie?”, fue una de las preguntas recurrentes entre los seguidores de Kim que no daban crédito a lo crecida que lució en estas nuevas fotos. Otros elogiaron su belleza y carisma, además notaron cierto detalle en su beauty look: sus lindas y definidas cejas de aspecto natural.

© Instagram @kimkardashian North West sorprendió con su apariencia, luciendo ya muy crecida.

Kim habla sobre el trastorno de North

North fue diagnosticada con dislexia, un trastorno del aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Su madre abordó este tema recientemente al compartir un video de su amiga Lauren Sanchez, hablando en el programa The View sobre su libro infantil The Fly Who Flew to Space. La filántropa y personalidad televisiva se inspiró en su propia experiencia con la dislexia cuando era niña.

“Estoy republicando esto no porque ella sea mi amiga y la ame, sino porque cada mamá que ha luchado con sus hijos con dislexia o cualquier diferencia de aprendizaje necesita escuchar que estará bien”, expresó Kim.

© Instagram @kimkardashian Kim Kardashian abordó recientemente la dislexia que le fue diagnosticada a North.

El año pasado, North reveló su trastorno durante una transmisión en vivo en TikTok. "Chicos, tengo dislexia. ¿Saben lo que es eso?”, expresó la niña. Su famosa mamá intervino de inmediato. “¿Estás segura de revelar esto aquí?”, cuestionó Kim y después le pidió que terminara el directo. “Estás contando demasiado. No hablo por una razón de las cosas por las que estás pasando”, agregó.

A su corta edad, North ha dejado ver su interés en seguir los pasos de sus padres y no solo en la música, sino también en el mundo de los negocios. “Algún día quiero ser dueña de Yeezy y Skims, y quiero ser empresaria”, confesó el año pasado a la revista i-D en su primera entrevista en solitario.