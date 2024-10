Salma Hayek y el importante hito que ha celebrado en sus redes sociales

A lo largo de su carrera, Salma Hayek ha conquistado todo tipo de logros. Desde su nominación al Oscar hasta su consagración como actriz y productora internacional, la hermosa mexicana atesora cada uno de ellos y los presume con orgullo. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete celebró por todo lo alto el haber llegado a los 29 millones de seguidores en su perfil de Instagram, una cifra llena de significado para ella, pues coincide con el 29 aniversario de su llegada a Hollywood.

© Getty Images Salma Hayek no podría estar más emocionada por su reciente hito en redes sociales

Así lo compartió la intérprete en un video que publicó en su perfil de Instagram, en el que emocionada habló de lo importante que era para ella alcanzar esta cifra en sus redes sociales. "Para todos a los que les gustan las cosas raras con los números, aquí tienen algo interesante: hace 29 años tenía 29 años, y fue cuando mi carrera se convirtió en gobal", expresó orgullosa. "Así que me gustarí agradecerles a ustedes, ¡29 millones de seguidores!, por todo su apoyo, no lo hubiera logrado sin ustedes. Mil gracias, los adoro a todos", expresó conmovida, mientras envíaba besos con las manos.

Salma agradece a sus fans View post on Instagram

Salma agregó otro mensaje al pie de su video, en el que reiteró el profundo agradecimiento que tiene por todos aquellos que la siguen y el gran cariño que le demuestran. "¡GRACIAS, GRACIAS 29 MILLONES DE USTEDES! Estoy eternamente agradecida... Su amor, apoyo y positividad significan todo para mí. No estaría aquí sin todos ustedes. 💖 ¡30 millones, allá vamos!", dijo emocionada.

58 y fabulosa

Hace algunos años, Salma Hayek confesó que el paso del tiempo no es algo que la atormente y lamentó que las mujeres suelan considerar la edad como una fecha de caducidad. “Nada me trauma. Siempre hablo de mi edad, la digo sin ningún problema. Me siento orgullosa de los años que tengo”, dijo en 2021 en entrevista para la edición mexicana de la revista Elle. “Lo que sí es que hay gente que menosprecia a otros por la edad. Sobre todo a las mujeres”, opinó.

En aquella ocasión, la actriz de 58 años habló de su papel en Eternals, una película de superhéroes de Marvel. Admitió que no esperaba ser considerada para un papel en una cinta como esa. “Sorprendidísima y feliz. Nunca me imaginé que me fuera a tocar a mí, por lo mismo de que ya estoy vieja”, dijo. Pero enseguida matizó sus palabras: “Vieja no seré nunca, tengo demasiada curiosidad por la vida. Conozco a niñas de quince que son más viejas que yo”, expresó.