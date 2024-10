Salma Hayek celebra el mes de la hispanidad con un emotivo homenaje a sus colegas latinos

Para Salma Hayek siempre ha sido muy importante estar en contacto con sus raíces y tenerlas siempre presentes, pues a través de ellas ha podido construir gran parte de lo que es hoy como persona y artista. Algo de lo que habló en una publicación que hizo en sus redes sociales, en la que orgullosa, celebró el Mes de la Herencia Hispana reconociendo el trabajo y las aportaciones de sus colegas latinos o hispanos a la industria del entretenimiento.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver en distintos momentos de su carrera, acompañada de algunos de sus grandes amigos como Alfonso Cuarón, Penelope Cruz, Selena Gomez, Sofia Vergara, Alejandro G. Iñarritu, Jessica Alba, Zoe Saldaña, Jenna Ortega, Diego Luna, Gael García, Antonio Banderas, Eugenio Derbez, entre otros, a quienes reconoció por sus logros y sus trayectorias.

Al pie de dicha publicación, la mexicana escribió unas palabras en las que se dijo agradecida por la forma en la que como latinos o hispano se han unido para lograr grandes cosas y por llevar sus raíces a todo el mundo. "Estoy llena de gratitud por la fuerte comunidad a mi alrededor que continuamente eleva nuestra cultura, amplifica nuestras voces y lucha por el cambio. Juntos, honramos nuestra herencia",.expresó orgullosa.

Orgullosa de ser mexicana

En 2015, Salma Hayek fue alcanzada por la polémica luego de que una sus declaraciones a la revista Vogue Alemania fueran malinterpretada por algunas personas, acusándola de haber negado sus raíces. Una ocasión en la que no dudó en aclarar la situación. "Nunca he negado mis orígenes o mi cultura", expresó en aquella ocasión por medio de un comunicado.

Y añadió: "He enseñado a mi hija a abrazar su herencia mexicana, a amar mi primer idioma, el español, a aprender acerca de la historia mexicana, música, arte folclórico, comida e incluso los dulces mexicanos con los que crecí. Siempre he sido miembro activo de mi comunidad. He tratado toda mi vida de representar mis raíces mexicanas con honor y orgullo", finalizó.