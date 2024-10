Tras su reconciliación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne celebran 10 años de matrimonio

El último año ha sido sumamente especial para Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, quienes disfrutan de una nueva etapa en su matrimonio, luego de haber superado una etapa de profunda reflexión en la que incluso tomaron la decisión de separarse. Por fortuna, ambos descubrieron que juntos son más fuertes, por lo que decidieron volverlo a intentar, esta vez desde una perspectiva diferente y desde el profundo amor que se tienen. Es por eso que la celebración de su décimo aniversario de bodas se ha sido muy significativo, por lo que Sandra ha dedicado unas emotivas palabras a quien en más de una ocasión ha descrito como el amor de su vida.

© IG: @sandraecheverriaoficial Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se encuentran felices tras haber retomado su relación

A través de su perfil de Instagram, Sandra compartió una serie de fotografías en las que plasmó una parte de su historia de amor al lado de Leonardo, imágenes que acompañó con un mensaje sumamente emotivo, en el que celebró el hecho de estar juntos y más fuertes que nunca. "Hoy, hace 10 años, me casé con el amor de mi vida. Y creo que este año lo celebraremos más que nunca.Por seguir celebrando el resto de mis años contigo. TE AMO", expresó la actriz conmovida.

Celebran 10 años juntos View post on Instagram

Como era de esperarse, Leonardo no tardó en reaccionar a la publicación de su esposa, por lo que en la sección de comentarios resaltaron, entre los mensajes de sus fans, las palabras del cantante, quien no dejó pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el amor que tiene por Sandra. "Te amo, hermosa", expresó emocionado.

Una nueva oportunidad para Sandra y Leonardo

Hace unas semanas, Sandra Echevarría habló con HOLA! Américas sobre cómo han vivido su relación, tras su reconciliación. “¡Feliz!, ¿qué te puedo decir?, cuando no estaba con él, yo sentí como un hueco en mi corazón, en mi alma, en mi estómago. Y hoy en día me siento completa, llena. Finalmente, yo no me veo con nadie más, yo quiero estar con él por el resto de mi vida”, compartió.

Y añadió: "Habrá siempre momentos complicados, porque siempre, en cada matrimonio, los hay, pero el chiste es platicarlo, negociarlo, vencerlo y seguir adelante por amor. Así que, bueno, creo que nosotros somos una muestra de que el amor es más fuerte que todo”.