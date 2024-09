Sandra Echeverría nos habla de su reconciliación con Leonardo de Lozanne: ‘Quiero estar con él por el resto de mi vida’

¿Cómo te sientes de poder compartir tu trabajo con tu hijo?

“Me gusta mucho hacer proyectos en donde no tengamos escenas como el sexo y ese tipo de cosas. Siempre he cuidado mucho esa parte, porque no me gustaría que un día mi hijo, en un futuro, me diga: ‘¿Por qué hiciste esto?’ y me enseñe un video, entonces, trato de cuida mucho eso. Me gusta hacer doblaje porque siento que son como regalos que le dejo a él para el futuro y que lo vea y diga: ¡Ay, esa es la voz de mi mamá!’. A veces es inevitable hacer proyectos que no pueden ver los niños, pero sí cuido el contenido que hago para que no sea cosas muy fuertes”.