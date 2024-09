La multifacética Sandra Echeverría, nos habla de su debut en la comedia y del arte de hacer reír

¿Crees que Angie se parece en algo a ti?

“Siento que no. He tenido muchos personajes con los que digo: 'No, pues aquí sí', pero este personaje es completamente distinto a mí. Yo soy muy clavada en todo, muy perfeccionista, estoy con mi hijo todo el tiempo y a Angie le vale gorro. Se desentiende de los hijos y del marido. Angie es muy relajada, no se clava en nada, no sufre en nada y siempre está, de alguna forma, bien. Así es que no es para nada parecido a mí y me gusta el hecho de que no se parece a mí en nada”.