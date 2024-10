José Ron se sincera sobre el beso que se dio con Ariadne Díaz en la presentación de su telenovela

Aunque el romance de Ariadne Díaz y José Ron no llegó a buen puerto y cada uno siguió su camino, lo cierto es que ambos han construido una relación cordial, en la que el cariño que se tienen los mantiene unidos. Algo que ha quedado en evidencia ahora que han coincidido en la telenovela Papás por Conveniencia, en la que la química y la complicidad que existe entre ellos salta a la vista, pues además han logrado hacer una gran mancuerna como protagonistas de dicha producción. Y es que el compromiso que ha demostrado con su personajes es grande, pues se han valido de esa conexión que aún existe entre ellos para darle más realismo a su trabajo. Tal y como sucedió durante la presentación del melodrama a la prensa, en donde los intérprete sorprendieron a todos al protagonizar un apasionado beso que no dejó nadie indiferente. Un tema del que habló Ron con la prensa tras finalizar el evento, en el que de forma puntual resaltó el profesionalismo de su compañera de elenco y la madurez con la que ambos han asumido sus papeles.

Al ser cuestionado por el inesperado beso que se dio con Ariadne, durante uno de los números musicales con los que presentaron al telenovela, el guapo intérprete aseguró que lo sucedido fue parte de su actuación y que nada tiene que ver con la relación que tuvieron en el pasado. "Estás pensando en tantas cosas en ese momento, que si el apuntador, que la luz, que la posición... son tantas cosas, es tan diferente", señaló José, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

El intérprete admitió que ambos han puesto de su parte para que esa conexión que sigue vigente entre ellos se sienta en sus interpretaciones. "Esa armonía que tenemos como compañeros, la química, creo que también hay que aprovecharla, la ponemos para la historia, para los personajes", dijo orgulloso. "Siempre nos hemos llevado bien, éramos vecinos, de hecho, y nada, yo feliz de volver a compartir con Ari, tenemos una química muy especial, lo van a notar en la historia y lo vieron hoy sobre el escenario". agregó.

En ese mismo sentido, el actor descartó tener sentimientos más allá de la amistad con Ariadne, pues es ambos son conscientes de que se trata de temas de trabajo y es algo a lo que están acostumbrados. "He tenido novias actrices... Yo creo que es más por la relación del día a día, y si de repente hay química y hay esa ondita, pues se da. Imagínate compartir todos los días, verte durante cinco o seis meses, te involucras tanto, aparte meter las emociones, que puede pasar, pero no es una ley, no tiene que ser siempre", sentenció.

¿Cómo se lleva con Marcus Ornellas?

Al ser cuestionado sobre si cree que Marcus Ornellas, pareja de Ariadne Díaz, pueda llegar a sentir celos de verlos como pareja en la ficción, José Ron reveló que mantiene una muy buena relación con el brasileño y que incluso suelen pasar tiempos juntos, por lo que negó que pudiera existir algún tipo de rivalidad entre ellos. "Fuimos a Valle de Bravo, la pasamos increíble. Y eso es lo bonito, de que pasa el tiempo, somos personas adultas, maduras, no pasa nada. Tenemos un pasado, pero me llevo muy bien con Marcus... es muy bonito", expresó.