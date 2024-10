Irina Baeva revela si es que sus papás han contemplado venir a vivir a México

Aunque Irina Baeva lleva varios años viviendo en México y ha logrado construir una gran familia al lado de sus amigos y colegas, lo cierto es que no ha dejado de extrañar sus raíces y especialmente a su familia. Es por eso que en un reciente encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada respecto a si estaría dispuesta a que sus papás dejaran su natal Rusia y se vinieran a vivir a México, algo a lo que respondió con total honestidad.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva ha hablado de lo difícil que es para ella estar lejos de su familia

Fue durante un encuentro con la prensa que la intérprete se refirió a la razón por la que hasta ahora no ha contemplado la mudanza de sus progenitores al país. “No es complicado… Cada persona en la vida decide lo que quiere para su vida”, dijo la intérprete a los medios, dejando en claro que sus papás no tienen ninguna intención de vivir en México, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Alan Saldaña.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva reveló que sus papás no tienen intenciones de dejar Rusia para vivir en México

Irina reiteró que, aunque su deseo es poder estar cerca de su familia, respeta profundamente las decisiones de sus papás, por lo que no puede obligarlos a que dejen su país natal solo pro complacerla. “Me encantaría que vivieran super cerca de mí, pero la verdad se me hace muy egoísta de mi parte decirle a mi mamá: ‘Es que yo te quiero aquí a mi lado y vas a tener que venir’”, compartió.

Y añadió: “Si ellos hubieran expresado sus ganas de querer venir a México y vivir en México, yo feliz de la vida de tener a mi familia cerca. Pero no es el caso de ellos, me encanta cuando viajan, cuando vienen o yo voy para allá”, dijo resignada. “No se me hace justo decirles: ‘Si yo me fui, ahora también ustedes se vienen conmigo’”, finalizó.

Irina admite que es difícil estar lejos de su familia

Aunque su vida está completamente hecha en México, Irina Baeva ha admitido en más de una ocasión lo difícil que ha sido para ella estar lejos de su familia. “Sí, la verdad para mí es muy difícil. Soy una persona muy apegada a mi familia, y el no poder verlos seguido es complicado…”, contó la actriz en sus redes sociales, en mayo de 2022. “No estar, por ejemplo, en las fechas importantes, celebrar los cumpleaños, aniversarios, no poder platicar con mi mamá o mi hermana, o ir a comer con ellos, etcétera…”, dijo la intérprete, para luego revelar qué es lo más complicado de esta situación. “Ya van casi tres años que no veo a mis papás, un poco menos a mi hermana, mis sobrinos…”, aseguró en su mensaje.