Taylor Swift y Travis Kelce, de lo más cariñosos durante un juego de béisbol en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce continúan disfrutando de su relación al máximo, y siempre dispuestos a pasar tiempo juntos, esta vez fueron vistos en el Yankee Stadium, en donde no sólo disfrutaron del partido de béisbol entre los Yankees y los Cleveland Guardians, el primer encuentro de la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB); sino que también se dejaron llevar por el romance, entre besos, risas y abrazos.

© Grosby Group Taylor Swift y Travis Kelce

La pareja visitó estilos similares, con abrigos negros y gorras a juego. En un punto del juego, Taylor prefirió quitarse la gorra para dejar su melena rubia suelta, además de tener más libertad para acercarse a su novio, a quien rodeó por el cuello con su brazo para después darle un tierno beso en la mejilla.

Taylor y Travis estaban muy atentos a las jugadas en el campo, y hasta celebraron algunas de ellas con mucha emoción. La cantante y el jugador de la NFL estuvieron tranquilos en una de las suites del estadio, en donde también estuvo el comediante Jerrod Carmichael, con quien charlaban esporádicamente.

© Grosby Group Taylor Swift y Travis Kelce

Video relacionado

La química entre Travis y Taylor es cada vez más fuerte, y aprovechan los ratos libres para disfrutar de su mutua compañía. Taylor, además, ha demostrado su apoyo a Kelce durante sus recientes partidos, algo que podríamos volver a ver este domingo, cuando los Chiefs se enfrenten a los San Francisco 49ers, un enfrentamiento que para muchos será familiar, ya que fueron estos dos equipos los que se enfrentaron a principios de año en el Super Bowl LVIII.

© Grosby Group

Nuevos lanzamientos de Taylor Swift

En medio del furor de su relación con Travis Kelce, Taylor continúa enfocada en su propia carrera y en los últimos conciertos de The Eras Tour, que tiene previsto culminar el próximo 8 de diciembre en Vancouver, Canadá. Este martes, la artista anunció el libro de la gira, en el que relata su experiencia frente a sus fans cantando todos sus éxitos alrededor del mundo. El The Official Eras Tour Book incluye fotos exclusivas detrás del escenario, reflexiones de la cantante y otros detalles nunca antes contados.

© Kevin Mazur/Getty Images

Además, Taylor también sorprendió a sus fans al anunciar la venta física de la versión extendida de su décimo álbum, The Tortured Poets Department: The Antology. El disco fue lanzado en abril pasado, con 16 temas; mientras que la versión extendida cuenta con 31 canciones.